Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43135

7 апреля 2020, 11:38



Продолжается приём заявок на конкурс волонтёрских инициатив "Доброволец России – 2020". Грантовый фонд - 90 млн рублей.

"Доброволец России" дает возможность пройти онлайн-обучение у ведущих экспертов онлайн и в рамках окружных форумов добровольцев, выйти на новый уровень развития, найти единомышленников и партнеров, тиражировать свой проект. Для участников конкурса разработан курс по социальному проектированию и 22 тематических курса в онлайн-университете социальных наук "Добро.Университет". Также предусмотрены электронные задания. Ежегодно в конкурсе участвуют тысячи авторов волонтерских и социальных инициатив. В прошлом году поступило рекордное количество заявок от активистов со всей страны – 28 144 инициатив. По итогу заявочной кампании Красноярский край оказался на четвертом месте в России, представив 421 проект. В 2020 году участниками конкурса станут граждане России в возрасте от 8 лет. Активисты смогут представить свою инициативу, поделиться опытом участия в волонтерском движении, творческими успехами. Победителей отбирают по трем категориям и 14 номинациям с вручением премии "Доброволец России – 2020". Заявочная кампания и выполнение первого этапа электронного задания пройдет до 30 апреля. Проекты регистрируются на обновленном портале dobro.ru в разделе "Конкурс".

Просмотров:82 В этом году конкурс волонтерских инициатив проводится в десятый раз. Он направлен на выявление и поддержку лидеров и их инициатив. Грантовый фонд в этом году увеличен в два раза и составляет 90 млн рублей."Доброволец России" дает возможность пройти онлайн-обучение у ведущих экспертов онлайн и в рамках окружных форумов добровольцев, выйти на новый уровень развития, найти единомышленников и партнеров, тиражировать свой проект.Для участников конкурса разработан курс по социальному проектированию и 22 тематических курса в онлайн-университете социальных наук "Добро.Университет". Также предусмотрены электронные задания.Ежегодно в конкурсе участвуют тысячи авторов волонтерских и социальных инициатив. В прошлом году поступило рекордное количество заявок от активистов со всей страны – 28 144 инициатив. По итогу заявочной кампании Красноярский край оказался на четвертом месте в России, представив 421 проект.В 2020 году участниками конкурса станут граждане России в возрасте от 8 лет. Активисты смогут представить свою инициативу, поделиться опытом участия в волонтерском движении, творческими успехами. Победителей отбирают по трем категориям и 14 номинациям с вручением премии "Доброволец России – 2020".Заявочная кампания и выполнение первого этапа электронного задания пройдет до 30 апреля. Проекты регистрируются на обновленном портале dobro.ru в разделе "Конкурс".