Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43136

7 апреля 2020, 11:41



Федеральное агентство по делам молодежи завершает прием заявок на Всероссийский конкурс социальных проектов среди молодежи и вузов России.

Образовательным организациям высшего образования (за исключением казенных учреждений), победившим в конкурсе, предоставят грантовую поддержку до 15 млн рублей. Вуз вправе предложить не более трех проектов в каждой из номинаций, но грант может быть предоставлен на осуществление только одного проекта. Принимаются проекты в сфере добровольчества, патриотического воспитания, профилактики негативных проявлений в молодежной среде, развития социальных лифтов и студенческих клубов, спорта, туризма, укрепления семейных ценностей и создания, развития молодежных медиа различных форматов. Заявку на конкурс молодые люди могут подать до 12.00 (по мск) 8 апреля 2020 года включительно, для вузов – до 13.00 (по мск) 8 апреля 2020 года включительно. Заявки принимаются на сайте АИС "Молодежь России" (myrosmol.ru) в разделе "Мои проекты", где указывается номинация проекта и прикрепляются необходимые документы. Подробная информация размещена сайте Федерального агентства по делам молодёжи https://fadm.gov.ru/news/53903. В 2019 году в крае по итогам конкурса получил поддержку 51 молодежный проект на сумму 21,6 млн рублей и пять проектов красноярских вузов на общую сумму 5,9 млн рублей.

Просмотров:82 Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет включительно могут получить грант до 2,5 млн рублей на реализацию социальных проектов.Образовательным организациям высшего образования (за исключением казенных учреждений), победившим в конкурсе, предоставят грантовую поддержку до 15 млн рублей. Вуз вправе предложить не более трех проектов в каждой из номинаций, но грант может быть предоставлен на осуществление только одного проекта.Принимаются проекты в сфере добровольчества, патриотического воспитания, профилактики негативных проявлений в молодежной среде, развития социальных лифтов и студенческих клубов, спорта, туризма, укрепления семейных ценностей и создания, развития молодежных медиа различных форматов.Заявку на конкурс молодые люди могут подать до 12.00 (по мск) 8 апреля 2020 года включительно, для вузов – до 13.00 (по мск) 8 апреля 2020 года включительно.Заявки принимаются на сайте АИС "Молодежь России" (myrosmol.ru) в разделе "Мои проекты", где указывается номинация проекта и прикрепляются необходимые документы.Подробная информация размещена сайте Федерального агентства по делам молодёжи https://fadm.gov.ru/news/53903.В 2019 году в крае по итогам конкурса получил поддержку 51 молодежный проект на сумму 21,6 млн рублей и пять проектов красноярских вузов на общую сумму 5,9 млн рублей.