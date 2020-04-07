Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43137

7 апреля 2020, 11:55



В северо-восточной части Баренцева моря завершилась операция по спасению изо льда танкера «Варзуга».

«В тяжёлых ледовых условиях судно могло быть выдавлено льдами на мель. Необходимо было оперативно принимать меры», - рассказал капитан атомохода «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов. Атомный ледокол «Вайгач» проложил ледовый канал к танкеру «Варзуга» с попутным промером глубин, чтобы на мелководье атомоход «50 лет Победы» смог безопасно подойти к судну. В районе дрейфа танкера операция проводилась на глубинах не больше 15 метров, что не позволяло атомному ледоколу «50 лет Победы» работать на полной мощности. В дальнейшем атомные ледоколы приступили к аварийной буксировке танкера. Атомный ледокол «Вайгач» прокладывал канал, а атомоход «50 лет Победы» на буксире вел аварийное судно. В зависимости от ледовых условий средняя скорость движения каравана составила 5-8 узлов (9-15 км/ч). Судно передано спасательному буксиру «Умка» для дальнейшей буксировки по чистой воде в порт Мурманска. Фото Дмитрия Лобусова: Танкер "Варгуза"

Просмотров:69 Атомный ледокол «Вайгач» успешно завершил аварийную буксировку судна во льдах. 29 марта в Обской губе атомные ледоколы «Вайгач» и «50 лет Победы» взяли на аварийную буксировку танкер «Варзуга». У судна, находившегося в балласте, вышла из строя винто-рулевая колонка Azipod, сообщает severpost.ru.«В тяжёлых ледовых условиях судно могло быть выдавлено льдами на мель. Необходимо было оперативно принимать меры», - рассказал капитан атомохода «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов.Атомный ледокол «Вайгач» проложил ледовый канал к танкеру «Варзуга» с попутным промером глубин, чтобы на мелководье атомоход «50 лет Победы» смог безопасно подойти к судну. В районе дрейфа танкера операция проводилась на глубинах не больше 15 метров, что не позволяло атомному ледоколу «50 лет Победы» работать на полной мощности. В дальнейшем атомные ледоколы приступили к аварийной буксировке танкера. Атомный ледокол «Вайгач» прокладывал канал, а атомоход «50 лет Победы» на буксире вел аварийное судно. В зависимости от ледовых условий средняя скорость движения каравана составила 5-8 узлов (9-15 км/ч). Судно передано спасательному буксиру «Умка» для дальнейшей буксировки по чистой воде в порт Мурманска.Фото Дмитрия Лобусова: Танкер "Варгуза"