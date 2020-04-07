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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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12:24 Тренировка с баяном и шваброй, бег по лестнице и кошка вместо гантелей. Итоги конкурса "Мы в домике" подвели в Министерстве спорта Красноярского края.
11:55 В северо-восточной части Баренцева моря завершилась операция по спасению изо льда танкера «Варзуга».
11:41 Федеральное агентство по делам молодежи завершает прием заявок на Всероссийский конкурс социальных проектов среди молодежи и вузов России.
11:38 Продолжается приём заявок на конкурс волонтёрских инициатив "Доброволец России – 2020". Грантовый фонд - 90 млн рублей.
11:15 Агентство развития Норильска запускает YouTube-канал.
17:04 В марте в Норильске родились 185 детишек.
17:04 КНР направила гуманитарную помощь Красноярскому краю.
14:56 Норильчанин предстанет перед судом за повторное управление автомобилем, будучи нетрезвым.
13:55 Территориальные отделения социальной защиты в крае переходят на временный режим работы.
13:53 РЖД временно сократили сроки предпродажи билетов на поезда дальнего следования.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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