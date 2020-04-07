Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43138

7 апреля 2020, 12:24



Тренировка с баяном и шваброй, бег по лестнице и кошка вместо гантелей. Итоги конкурса "Мы в домике" подвели в Министерстве спорта Красноярского края.

Акцию активно поддержали известные красноярские спортсмены, которые призвали жителей региона даже в режиме всеобщей самоизоляции, который введен в Красноярском крае, продолжить заниматься физической культурой и спортом, и первыми выложили в Интернет свои творческие разминки. Так, участница Олимпийских игр, призер чемпионата мира по сноуборду, посол ГТО в Красноярском крае Светлана Монахова (Болдыкова) показала комплекс упражнений, где вместо спортивного инвентаря использовала одноразовые тарелки и книги. Регбисты "Енисея-СТМ" оказались не только спортивными, но и очень музыкальными: предложили делать зарядку с баяном. Хоккеисты "Сокола" привлекли к занятиям спортом не только жен и детей, но и домашних животных. А красноярские керлингисты продемонстрировали, как можно сыграть в керлинг прямо в квартире на ковре. В итоге в конкурсе "Мы в домике" приняли участие более сотни жителей края, которые весьма творчески подошли к своим тренировкам: устраивали марафонские забеги у себя в спальне и на лестничных пролетах, приседали с аккордеоном и мусорными мешками и занимались другим нестарндартными спортивными нагрузками. Оргкомитет, в состав которого вошли представители министерства спорта края, Красноярского колледжа олимпийского резерва и краевой федерации керлинга, выбрал победителя конкурса. Им стал житель Енисейска Алексей Хаванский, который в своем видеоролике показывает, как можно тренироваться, заменив спортивный инвентарь детьми. Алексей Хаванский получил сертификат на 5 тысяч рублей в спортивный магазин. И хотя победитель уже определен, министерство спорта края предлагает любителям здорового образа жизни продолжать радовать своих подписчиков видеотренировками с хэштегом #мывдомике24.

Просмотров:45 Конкурс входит в региональную спортивную акцию "Мы в домике". Всем желающим предлагали снять видеоролик с демонстрацией физических упражнений, которые можно выполнить в домашних условиях, и выложить его в социальные сети под хэштегом #мывдомике24. Жители края предложили более сотни креативных домашних тренировок.Акцию активно поддержали известные красноярские спортсмены, которые призвали жителей региона даже в режиме всеобщей самоизоляции, который введен в Красноярском крае, продолжить заниматься физической культурой и спортом, и первыми выложили в Интернет свои творческие разминки. Так, участница Олимпийских игр, призер чемпионата мира по сноуборду, посол ГТО в Красноярском крае Светлана Монахова (Болдыкова) показала комплекс упражнений, где вместо спортивного инвентаря использовала одноразовые тарелки и книги. Регбисты "Енисея-СТМ" оказались не только спортивными, но и очень музыкальными: предложили делать зарядку с баяном. Хоккеисты "Сокола" привлекли к занятиям спортом не только жен и детей, но и домашних животных. А красноярские керлингисты продемонстрировали, как можно сыграть в керлинг прямо в квартире на ковре.В итоге в конкурсе "Мы в домике" приняли участие более сотни жителей края, которые весьма творчески подошли к своим тренировкам: устраивали марафонские забеги у себя в спальне и на лестничных пролетах, приседали с аккордеоном и мусорными мешками и занимались другим нестарндартными спортивными нагрузками.Оргкомитет, в состав которого вошли представители министерства спорта края, Красноярского колледжа олимпийского резерва и краевой федерации керлинга, выбрал победителя конкурса. Им стал житель Енисейска Алексей Хаванский, который в своем видеоролике показывает, как можно тренироваться, заменив спортивный инвентарь детьми. Алексей Хаванский получил сертификат на 5 тысяч рублей в спортивный магазин.И хотя победитель уже определен, министерство спорта края предлагает любителям здорового образа жизни продолжать радовать своих подписчиков видеотренировками с хэштегом #мывдомике24.