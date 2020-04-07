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7 апреля 2020, 13:04



Члены Общественного совета при норильском ОМВД поддержали всероссийскую благотворительную акцию «Мы вместе».

С начала апреля члены Общественного совета при Отделе МВД России по г. Норильску и активисты норильского местного штаба «Молодая гвардия» оказывают помощь специалистам благотворительного фонда социальных программ «Территория добра» в формировании продуктовых наборов в сети универсамов для нуждающихся жителей Норильска. В скомплектованных продуктовых наборах - овощи и продукты долгого хранения: сливочное и растительное масло, различные крупы, чай, сахар, соль, тушенка. Особое внимание общественники уделяют соблюдению мер безопасности в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Фото с сайта норильск.24.мвд.рф

Просмотров:185 С начала апреля члены Общественного совета при Отделе МВД России по г. Норильску и активисты норильского местного штаба «Молодая гвардия» оказывают помощь специалистам благотворительного фонда социальных программ «Территория добра» в формировании продуктовых наборов в сети универсамов для нуждающихся жителей Норильска.В скомплектованных продуктовых наборах - овощи и продукты долгого хранения: сливочное и растительное масло, различные крупы, чай, сахар, соль, тушенка. Особое внимание общественники уделяют соблюдению мер безопасности в условиях сложной эпидемиологической обстановки.Фото с сайта норильск.24.мвд.рф