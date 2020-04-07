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7 апреля 2020, 13:22



Вместо справки - уникальный номер. К запуску готовится электронная система аккредитации работающих предприятий и их сотрудников.

Электронная система, как планируется, постепенно заменит бумажные справки от работодателя. Каждый сотрудник, чьё предприятие продолжает работу в соответствии с указами президента и губернатора края, получит уникальный идентификационный номер, который станет универсальным пропуском при поездках на работу или с работы. База будет формироваться на основании переданных от работодателей списков. Имея удалённый доступ к базе данных, сотрудники полиции при проверке будут сопоставлять документ, удостоверяющий личность, с идентификационным номером. Загрузка данных уже началась, электронная аккредитация начнёт работать до конца текущей недели сначала в Красноярске, а затем и в других городах и районах края. Губернатор в свою очередь отметил важность обратной связи с бизнесом и населением. "Указ, вступивший в силу с этого понедельника, означает возобновление деловой активности в крае. Появились целые отрасли, которым дано разрешение на работу при соблюдении определённого набора санитарных требований. Когда этот перечень составлялся, возможно, что-то не было учтено, поэтому мы сейчас готовим к запуску специальную горячую линию, по которой можно будет получить вопросы и предложения работодателей. Краевой штаб готов их оперативно рассматривать и учитывать при корректировке наших решений. Давая вам возможность работать, нам важно при этом не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в крае. Поэтому не исключаю, что ещё какие-то организации необходимо будет открыть, а какие-то предприятия будут, напротив, закрываться, если не будут соблюдать введённые правила. Это зависит в первую очередь от самодисциплины бизнеса", - подчеркнул глава региона. Отметим, что сегодня в крае возобновили свою деятельность примерно 40% хозяйствующих субъектов. От тех, кто работает, требуется строжайшее соблюдение превентивных мер санитарного и организационного характера. Фото: портал Наш Красноярский Край

Просмотров:560 Об этом рассказал председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин в ходе совещания с Александром Уссом и руководителями крупнейших предприятий региона по вопросам работы в условиях ограничений, вызванных необходимостью сдерживания распространения коронавируса.Электронная система, как планируется, постепенно заменит бумажные справки от работодателя. Каждый сотрудник, чьё предприятие продолжает работу в соответствии с указами президента и губернатора края, получит уникальный идентификационный номер, который станет универсальным пропуском при поездках на работу или с работы. База будет формироваться на основании переданных от работодателей списков. Имея удалённый доступ к базе данных, сотрудники полиции при проверке будут сопоставлять документ, удостоверяющий личность, с идентификационным номером. Загрузка данных уже началась, электронная аккредитация начнёт работать до конца текущей недели сначала в Красноярске, а затем и в других городах и районах края.Губернатор в свою очередь отметил важность обратной связи с бизнесом и населением. "Указ, вступивший в силу с этого понедельника, означает возобновление деловой активности в крае. Появились целые отрасли, которым дано разрешение на работу при соблюдении определённого набора санитарных требований. Когда этот перечень составлялся, возможно, что-то не было учтено, поэтому мы сейчас готовим к запуску специальную горячую линию, по которой можно будет получить вопросы и предложения работодателей. Краевой штаб готов их оперативно рассматривать и учитывать при корректировке наших решений. Давая вам возможность работать, нам важно при этом не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в крае. Поэтому не исключаю, что ещё какие-то организации необходимо будет открыть, а какие-то предприятия будут, напротив, закрываться, если не будут соблюдать введённые правила. Это зависит в первую очередь от самодисциплины бизнеса", - подчеркнул глава региона.Отметим, что сегодня в крае возобновили свою деятельность примерно 40% хозяйствующих субъектов. От тех, кто работает, требуется строжайшее соблюдение превентивных мер санитарного и организационного характера.Фото: портал Наш Красноярский Край