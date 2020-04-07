Норильские полицейские ответили на актуальные вопросы, касающиеся работы органов внутренних дел. Информация размещена на сайте полиции норильск.24.мвд.рф.
Даёт ли справка с места работы право свободно передвигаться по городу в любой день и время?
Нет. Справка предполагает передвижение по городу только до места работы и обратно. В справке обязательно должен быть указан круглосуточный мобильный телефон кадровой службы для уточнения правоохранительными органами подлинности предъявленного документа.
Если 14-летнего подростка на улице остановили сотрудники полиции, когда он пошёл гулять, какая ответственность грозит родителям?
Сотрудник полиции устанавливает личность ребенка, личные данные и контакты родителей, передает несовершеннолетнего родителям с получением объяснения о причинах безнадзорного пребывания в общественном месте. Также родителям объявляется официальное предостережение о недопустимости нахождения ребенка в общественных местах, а в случаях повторного выявления нарушений указа на родителей составляется административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КОАП (штраф от 100 до 500 рублей).
Как сейчас можно обратиться за помощью к участковому?
Приём граждан участковыми уполномоченными полиции временно приостановлен. Рекомендуется обращаться письменно, в электронном виде через форму подачи обращений на официальном сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, в сервис «Прием обращений» в рубрике «Для граждан». Обращаем внимание, что полиция продолжает реагировать на все заявления о происшествиях. Сообщения принимаются в дежурных частях полиции круглосуточно, в том числе по телефону и через электронные услуги.
Если у меня есть недееспособный родственник, который не может самостоятельно сходить в магазин и не проживает со мной по прописке, могу ли я доставить ему предметы первой необходимости (продукты, медикаменты)?
Это возможно, если вы при себе будете иметь объяснительную записку, в которой будет подробно указан маршрут следования и причина вашего передвижения. Кроме того, вы можете обратиться для помощи к волонтёрам.
Как осуществляется процедура продления действия визы и срока временного пребывания иностранного гражданина на территории Красноярского края?
Государственные услуги в сфере миграции осуществляются по предварительной записи;
- обращаться за предоставлением государственных услуг в сфере миграции через Единый портал государственных и муниципальных услуг;
- в связи с временным прекращением авиасообщения с иностранными государствами отсрочить обращение в подразделения по вопросам миграции с заявлением об оформлении заграничного паспорта;
- иностранным гражданам, временно и постоянно проживающими на территории края, обращаться в подразделения по вопросам миграции за получением государственных услуг в случаях истечения разрешенного срока пребывания по предварительной записи.
Подходит к концу срок действия водительского удостоверения. Куда обратиться, чтобы заменить его?
Приём граждан в подразделения ГИБДД временно приостановлен. Можно воспользоваться порталом «Госуслуги», при помощи которого можно произвести необходимые операции.
Осуществляют ли контроль сотрудники полиции за гражданами, находящимися на самоизоляции?
Сотрудники органов внутренних дел приступили к полномасштабной проверке соблюдения всеми гражданами, прибывшими из-за рубежа, предписанных им ограничений. Совместные усилия всех заинтересованных министерств и ведомств позволят обеспечить своевременную изоляцию лиц, зараженных коронавирусной инфекцией, и не допустить ее распространения на территории края.
В условиях пандемии много информации об обстановке в крае размещается в социальных сетях и на различных интернет- площадках. Стоит ли доверять ей и верить слухам?
ГУ МВД России по Красноярскому краю призывает граждан ориентироваться на официальные источники информации. Также полицейские напоминают, что за распространение в средствах массовой информации и в сети "Интернет" заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.
Фото: портал Наш Красноярский край
Просмотров:274