Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43142

7 апреля 2020, 14:20



Правительство РФ утвердило меры поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от распространения коронавируса.

Сроки представления налоговых деклараций и расчетов, время подачи которых приходится на март – май 2020 года, продлеваются на три месяца, и до 15 мая – срок представления налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и расчетов по страховым взносам за I квартал 2020 года, пишет «Наш Красноярский край». На 1 июня 2020 года перенесены сроки начала проведения налоговых проверок, проверок соблюдения валютного законодательства РФ, вынесения решений по результатам проведенных налоговых проверок, принятия решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков. Право на отсрочку или рассрочку по уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов возникает в случаях: снижения доходов более чем на 10%; снижения доходов от реализации товаров и услуг более чем на 10%; снижения доходов от реализации товаров и услуг по операциям, облагаемым налогом на добавленную стоимость по ставке 0 процентов, более чем на 10%; получения убытка по данным налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций за отчетные периоды 2020 года при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал. Фото из открытых источников

Просмотров:174 В частности, организациям, включенным на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, продлеваются сроки уплаты налогов. В зависимости от вида налога - от 3 до 6 месяцев.Сроки представления налоговых деклараций и расчетов, время подачи которых приходится на март – май 2020 года, продлеваются на три месяца, и до 15 мая – срок представления налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и расчетов по страховым взносам за I квартал 2020 года, пишет «Наш Красноярский край».На 1 июня 2020 года перенесены сроки начала проведения налоговых проверок, проверок соблюдения валютного законодательства РФ, вынесения решений по результатам проведенных налоговых проверок, принятия решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков.Право на отсрочку или рассрочку по уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов возникает в случаях: снижения доходов более чем на 10%; снижения доходов от реализации товаров и услуг более чем на 10%; снижения доходов от реализации товаров и услуг по операциям, облагаемым налогом на добавленную стоимость по ставке 0 процентов, более чем на 10%; получения убытка по данным налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций за отчетные периоды 2020 года при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал.Фото из открытых источников