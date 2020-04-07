Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43143

7 апреля 2020, 15:11



В Норильске поймали молодого парня, который изрядно подвыпив, решил прокатиться по городу.

По данному факту дознавателями возбуждено уголовное дело по статье 264.1 «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Парню грозит тюремный срок на два года. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:202 Накануне около 6 часов утра в Центральном районе Норильска наряд ДПС остановил автомобиль ВАЗ. За рулём был 19-летний водитель с явными признаками опьянения. Полицейские с помощью алкотестера освидетельствовали молодого человека. Результаты оказались положительными. Стражи порядка также установили, что в августе прошлого года водитель уже привлекался за аналогичное правонарушение.По данному факту дознавателями возбуждено уголовное дело по статье 264.1 «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Парню грозит тюремный срок на два года.Фото Дениса Кожевникова