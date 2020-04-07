Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43144

7 апреля 2020, 15:14



С понедельника все школьники края официально перешли на дистанционное обучение. О том, как организован учебный процесс, рассказал начальник управления общего и дошкольного образования Андрей Колин.

- Поскольку к моменту введения карантина наши дети уже длительное время не учились, а прохождение школьной программы необходимо, мы своим распоряжением объявили так называемую «каникулярную школу», когда всем учебным заведениям было предложено организовать выдачу заданий на нерабочую неделю. Задания должны были быть сформированы с учётом расписания уроков. То есть, к примеру, если на неделе был один урок химии, то и задание давалось с учётом одного урока. Если расписанием было запланировано пять часов русского языка, то и задания давались в соответствующем объёме, - комментирует Андрей Колин. - Каждое учебное учреждение обладает автономией, под которой подразумевается, в том числе, и организация учебного процесса. Поэтому каждая школа самостоятельно для себя выбирает платформу, с помощью которой ведётся обучение детей. По словам начальника системы образования Норильска, школы используют немалое количество учебных платформ, которые существуют в России: по данным администрации, 17 различных ресурсов помогают детям осваивать учебную программу. Самые распространенные – это «учи.ру», «Якласс». Кроме того, во всех школах введены электронные журналы и дневники. Некоторые школы активно используют собственные сайты учреждений, на которых создана страница дистанционного обучения, где по каждому предмету выдаётся задание. По данным школ, 61% учеников дома имеют компьютеры, 6% - планшеты, чуть больше 30% работают только через смартфон. - Мы сейчас живём в особых условиях, и нам надо к этим условиям приспосабливаться. Хочу обратить внимание родителей, что время, когда дети находятся дома, включает в себя и учебный период, и период выполнения домашних заданий. Взрослые не видят детей в школе и не знают, какой объём заданий выполняется. Есть определённый объём классной работы и домашней. Мы рекомендуем педагогам разъяснить родителям, что то задание, которое даётся детям, включает две части: отработку новых навыков, тем и домашняя работа. Каждая семья определяет для себя режим выполнения этих заданий. Школы жёстко не требуют, чтобы задание было выполнено к определённому числу и времени. Если возникают какие-то недопонимания, вопросы, касающиеся в том числе и общения между педагогом и ребёнком, можно обратиться к руководителю образовательного учреждения. Каждый директор готов разбираться в любой непредвиденной ситуации. Также по всем возникающим вопросам справки и консультации можно получить по телефонам, номера которых размещены на сайте города, – там есть и телефоны директоров школ, и специалистов управления образования. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:282 В жизни норильских школьников дней, когда можно не посещать школу, значительно больше, чем у детей из других районов Красноярья. В этом году актировки по погодным условиям пришлись встык к каникулам, а там и пандемия вмешалась. Поэтому учиться дистанционно норильчанам не привыкать.- Поскольку к моменту введения карантина наши дети уже длительное время не учились, а прохождение школьной программы необходимо, мы своим распоряжением объявили так называемую «каникулярную школу», когда всем учебным заведениям было предложено организовать выдачу заданий на нерабочую неделю. Задания должны были быть сформированы с учётом расписания уроков. То есть, к примеру, если на неделе был один урок химии, то и задание давалось с учётом одного урока. Если расписанием было запланировано пять часов русского языка, то и задания давались в соответствующем объёме, - комментирует Андрей Колин. - Каждое учебное учреждение обладает автономией, под которой подразумевается, в том числе, и организация учебного процесса. Поэтому каждая школа самостоятельно для себя выбирает платформу, с помощью которой ведётся обучение детей.По словам начальника системы образования Норильска, школы используют немалое количество учебных платформ, которые существуют в России: по данным администрации, 17 различных ресурсов помогают детям осваивать учебную программу. Самые распространенные – это «учи.ру», «Якласс». Кроме того, во всех школах введены электронные журналы и дневники. Некоторые школы активно используют собственные сайты учреждений, на которых создана страница дистанционного обучения, где по каждому предмету выдаётся задание. По данным школ, 61% учеников дома имеют компьютеры, 6% - планшеты, чуть больше 30% работают только через смартфон.- Мы сейчас живём в особых условиях, и нам надо к этим условиям приспосабливаться. Хочу обратить внимание родителей, что время, когда дети находятся дома, включает в себя и учебный период, и период выполнения домашних заданий. Взрослые не видят детей в школе и не знают, какой объём заданий выполняется. Есть определённый объём классной работы и домашней. Мы рекомендуем педагогам разъяснить родителям, что то задание, которое даётся детям, включает две части: отработку новых навыков, тем и домашняя работа. Каждая семья определяет для себя режим выполнения этих заданий. Школы жёстко не требуют, чтобы задание было выполнено к определённому числу и времени.Если возникают какие-то недопонимания, вопросы, касающиеся в том числе и общения между педагогом и ребёнком, можно обратиться к руководителю образовательного учреждения. Каждый директор готов разбираться в любой непредвиденной ситуации.Также по всем возникающим вопросам справки и консультации можно получить по телефонам, номера которых размещены на сайте города, – там есть и телефоны директоров школ, и специалистов управления образования.Фото Дениса Кожевникова