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7 апреля 2020, 15:15



Летняя отпускная кампания и учителей, и школьников под вопросом.

- Сейчас сложно говорить о планах на лето, потому что эпидемиологическая ситуация не стабильна. Есть предварительные графики проведения итоговой аттестации выпускников. Все они переносятся на июнь, 7 и 9 июня начнутся основные периоды по 9-м и 11-м классам. Предварительные периоды все снесены. В этой связи мы реально понимаем, что у учителей нарушатся сроки летних отпусков. Возникает большое количество вопросов, касающихся и отпускной кампании учителей, и организации летней занятости учащихся и организации их летнего отдыха. Будем надеяться, что скоро всё разрешится, и мы вернёмся в обычный рабочий режим. Но то, что сроки ЕГЭ уже изменены, – это совершенно точно, министерство просвещения дало эту информацию на своём официальном сайте, - сообщает начальник управления образования Норильска. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:662 Андрей Колин, начальник управления образования администрации Норильска, сообщил, что в связи с непростой эпидемиологической ситуацией прогнозировать лето для педагогов и организованных групп детей довольно сложно.- Сейчас сложно говорить о планах на лето, потому что эпидемиологическая ситуация не стабильна. Есть предварительные графики проведения итоговой аттестации выпускников. Все они переносятся на июнь, 7 и 9 июня начнутся основные периоды по 9-м и 11-м классам. Предварительные периоды все снесены. В этой связи мы реально понимаем, что у учителей нарушатся сроки летних отпусков.Возникает большое количество вопросов, касающихся и отпускной кампании учителей, и организации летней занятости учащихся и организации их летнего отдыха. Будем надеяться, что скоро всё разрешится, и мы вернёмся в обычный рабочий режим. Но то, что сроки ЕГЭ уже изменены, – это совершенно точно, министерство просвещения дало эту информацию на своём официальном сайте, - сообщает начальник управления образования Норильска.Фото Владимира Макушкина