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7 апреля 2020, 15:17



Во всех детских садах Норильска сегодня работают дежурные группы.

В понедельник, когда дежурные группы только начали работать, три сада не работали, поскольку детей не набрали. Ко вторнику группы были открыты во всех детсадах. Если говорить о количестве детей в группах, то их в среднем около десяти, хотя где-то по семь детей, а где-то – пятнадцать. - У нас нет таких садов, где группа работает с наполняемостью в 25 детей. Однако в некоторых садах существуют внутренние карантины по ветрянке, например. Поэтому созданы отдельные группы, в которых двое карантинных детей и 12 из здорового коллектива малышей, - отмечает Андрей Колин. По его словам, министерство образования допускает создание групп разновозрастных детей, поэтому в дежурные группы ходят ребятишки всех детсадовских возрастов, от 3 до 7 лет. Это делается для того, чтобы сократить количество сотрудников, выведенных на работу. Фото Ирины Яринской

Просмотров:344 Говоря о работе дошкольных учреждений, начальник управления образования Андрей Колин сообщил, что на территории Норильска 39 детских садов. Сегодня во всех, за исключением детсада № 5, открыты дежурные группы. Количество дежурных групп различно – от одной до трёх. По три группы работают в ряде садов Талнаха, что объясняется сменной работой родителей на рудниках.В понедельник, когда дежурные группы только начали работать, три сада не работали, поскольку детей не набрали. Ко вторнику группы были открыты во всех детсадах. Если говорить о количестве детей в группах, то их в среднем около десяти, хотя где-то по семь детей, а где-то – пятнадцать.- У нас нет таких садов, где группа работает с наполняемостью в 25 детей. Однако в некоторых садах существуют внутренние карантины по ветрянке, например. Поэтому созданы отдельные группы, в которых двое карантинных детей и 12 из здорового коллектива малышей, - отмечает Андрей Колин.По его словам, министерство образования допускает создание групп разновозрастных детей, поэтому в дежурные группы ходят ребятишки всех детсадовских возрастов, от 3 до 7 лет. Это делается для того, чтобы сократить количество сотрудников, выведенных на работу.Фото Ирины Яринской