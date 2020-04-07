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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:32 Кто может сегодня пройти медосмотр? Минздрав края определил временный порядок проведения медицинского освидетельствования в период пандемии.
18:18 Норильчане стали активными участниками общероссийской акции #Мывместе #Мырядом. А объединил их благотворительный фонд «Территория добра».
17:02 В Норильске запущен единый интернет-ресурс с онлайн-магазинами.
16:45 Работодателям Норильска следует передать в УПРиУ Администрации Норильска списки привлеченных к работе лиц.
16:41 Моряки-североморцы попали в Книгу рекордов Вооруженных сил России.
16:30 Пенсионный фонд продлевает выплаты гражданам в соответствии с поручением президента.
16:21 Освидетельствование граждан специалистами бюро медико-социальной экспертизы в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой проводится в заочной форме.
16:10 Все прибывающие в Дудинский порт суда обрабатываются от возможного распространения коронавируса теперь исключительно бесконтактным способом.
15:17 Во всех детских садах Норильска сегодня работают дежурные группы.
15:15 Летняя отпускная кампания и учителей, и школьников под вопросом.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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