Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43147

7 апреля 2020, 16:10



Все прибывающие в Дудинский порт суда обрабатываются от возможного распространения коронавируса теперь исключительно бесконтактным способом.

Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:179 Как рассказали в Заполярном транспортном филиале, администрация судна уведомляется о начале погрузо-разгрузочных работ исключительно по телефонной связи. Комплексная бригада докеров разделена на самостоятельные технологические линии, а их работники, занятые на судне, взаимодействуют только друг с другом. Доступ на борт ограничивается поднятием трапа на стоянке у причала. Работники порта, занятые на обработке судна, попадают в трюмы в специальной кабине для перемещения людей.Фото Дениса Кожевникова