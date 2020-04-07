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7 апреля 2020, 16:21



Освидетельствование граждан специалистами бюро медико-социальной экспертизы в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой проводится в заочной форме.

Как рассказал «Заполярной Правде» руководитель бюро МСЭ № 40 Анатолий Полячек, такая форма освидетельствования не противоречит действующим нормативно-правовым актам РФ и позволяет в режиме проводимых ограничительных мероприятий не ущемлять права граждан по предоставлению государственной услуги. «У кого-то заканчивается срок инвалидности, кто-то находится на листке нетрудоспособности, кто-то направляется на МСЭ впервые - экспертные решения по всем будут приняты в короткие сроки, без личного общения», - пояснил Полячек. Анатолий Иванович подчеркнул, что в этот ограничительный период особо важно, чтобы медицинские организации подошли к оформлению направления на МСЭ ответственно, в строгом соответствии с перечнем медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания. О результатах проведённой медико-социальной экспертизы граждане будут информированы в письменной форме почтовым отправлением с уведомлением. Кроме того, Минтруда России 31 марта определил, что МСЭ лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, также проводится в заочном порядке, несмотря на то, что действующие нормативно-правовые документы предусматривают только очное освидетельствование таких граждан. Также Полячек отметил, что приказы, определяющие порядок работы бюро МСЭ, доступны на сайте http://www.24.gbmse.ru. Для проведения разъяснительной работы с населением организована горячая линия - телефон 8(391)227-86-16. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:253 Как рассказал «Заполярной Правде» руководитель бюро МСЭ № 40 Анатолий Полячек, такая форма освидетельствования не противоречит действующим нормативно-правовым актам РФ и позволяет в режиме проводимых ограничительных мероприятий не ущемлять права граждан по предоставлению государственной услуги.«У кого-то заканчивается срок инвалидности, кто-то находится на листке нетрудоспособности, кто-то направляется на МСЭ впервые - экспертные решения по всем будут приняты в короткие сроки, без личного общения», - пояснил Полячек.Анатолий Иванович подчеркнул, что в этот ограничительный период особо важно, чтобы медицинские организации подошли к оформлению направления на МСЭ ответственно, в строгом соответствии с перечнем медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания. О результатах проведённой медико-социальной экспертизы граждане будут информированы в письменной форме почтовым отправлением с уведомлением.Кроме того, Минтруда России 31 марта определил, что МСЭ лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, также проводится в заочном порядке, несмотря на то, что действующие нормативно-правовые документы предусматривают только очное освидетельствование таких граждан.Также Полячек отметил, что приказы, определяющие порядок работы бюро МСЭ, доступны на сайте http://www.24.gbmse.ru. Для проведения разъяснительной работы с населением организована горячая линия - телефон 8(391)227-86-16.Фото Владимира Макушкина