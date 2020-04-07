Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43149

7 апреля 2020, 16:30



Пенсионный фонд продлевает выплаты гражданам в соответствии с поручением президента.

Согласно поручению президента Владимира Путина Пенсионный фонд России приступает к беззаявительному продлению выплат, право на которые по закону необходимо периодически подтверждать документально. Это, прежде всего, касается пенсий и ежемесячных выплат из материнского капитала. Так, получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения и таким образом продлить выплаты. До 1 июля прохождение обучения будет подразумеваться по умолчанию. При этом территориальные органы ПФР примут решение о продлении выплаты пенсии учащимся, в том числе на основе данных, поступающих из учебных заведений, а также имеющихся сведений о трудовой деятельности. Аналогичный порядок применяется и в случае выплаты пенсии по доверенности. Закон в такой ситуации предписывает пенсионеру раз в год засвидетельствовать получение выплат путём личной явки в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную организацию, например в банк. До июля средства будут поступать в доставочные организации. Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из материнского капитала, также не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. При этом продление выплаты будет осуществляться на основании согласия гражданина, выраженного в произвольной форме и направленного в территориальный орган ПФР без подачи документов. Выплата будет продлена до 1 октября 2020 года. Помимо этого, автоматическое продление выплат будет реализовано для получателей социальной пенсии, у которых нет регистрации по месту жительства на территории России. Пенсия таким гражданам, согласно закону, назначается при условии личного заявления, подтверждающего фактическое место жительства. В дальнейшем заявление надо представлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. Данный порядок в настоящее время приостановлен до 1 июля 2020 года.

Просмотров:277 Согласно поручению президента Владимира Путина Пенсионный фонд России приступает к беззаявительному продлению выплат, право на которые по закону необходимо периодически подтверждать документально. Это, прежде всего, касается пенсий и ежемесячных выплат из материнского капитала.Так, получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения и таким образом продлить выплаты. До 1 июля прохождение обучения будет подразумеваться по умолчанию.При этом территориальные органы ПФР примут решение о продлении выплаты пенсии учащимся, в том числе на основе данных, поступающих из учебных заведений, а также имеющихся сведений о трудовой деятельности.Аналогичный порядок применяется и в случае выплаты пенсии по доверенности. Закон в такой ситуации предписывает пенсионеру раз в год засвидетельствовать получение выплат путём личной явки в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную организацию, например в банк. До июля средства будут поступать в доставочные организации.Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из материнского капитала, также не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. При этом продление выплаты будет осуществляться на основании согласия гражданина, выраженного в произвольной форме и направленного в территориальный орган ПФР без подачи документов. Выплата будет продлена до 1 октября 2020 года.Помимо этого, автоматическое продление выплат будет реализовано для получателей социальной пенсии, у которых нет регистрации по месту жительства на территории России. Пенсия таким гражданам, согласно закону, назначается при условии личного заявления, подтверждающего фактическое место жительства. В дальнейшем заявление надо представлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. Данный порядок в настоящее время приостановлен до 1 июля 2020 года.