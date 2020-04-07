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7 апреля 2020, 16:41



Моряки-североморцы попали в Книгу рекордов Вооруженных сил России.

Об этом сообщила пресс-служба Северного флота. Во время восьмого похода по морям Северного Ледовитого океана с 5 августа по 29 сентября 2019 года, в котором моряки-североморцы заходили в Дудинку и проводили учения в Норильске, группа кораблей Северного флота стала участником сразу трёх исторических событий. Впервые в истории большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков», возглавлявший арктическую группировку кораблей, самостоятельно прошёл узкими проливами между островами архипелага Земля Франца-Иосифа и другими островами в Арктике. Также впервые в истории применения боевых кораблей БПК самостоятельно форсировал пролив Ли-Смита и пролив под названием «Британский канал», которые разделяют острова архипелага Земля Франца-Иосифа. В рамках похода столь крупный боевой корабль впервые же в истории прошёл проливом Архангельского между островами Земля Александры и Земля Георга. Протяжённость маршрута по узкостям составила около 100 миль, сообщили на флоте. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:198 Об этом сообщила пресс-служба Северного флота. Во время восьмого похода по морям Северного Ледовитого океана с 5 августа по 29 сентября 2019 года, в котором моряки-североморцы заходили в Дудинку и проводили учения в Норильске, группа кораблей Северного флота стала участником сразу трёх исторических событий. Впервые в истории большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков», возглавлявший арктическую группировку кораблей, самостоятельно прошёл узкими проливами между островами архипелага Земля Франца-Иосифа и другими островами в Арктике. Также впервые в истории применения боевых кораблей БПК самостоятельно форсировал пролив Ли-Смита и пролив под названием «Британский канал», которые разделяют острова архипелага Земля Франца-Иосифа. В рамках похода столь крупный боевой корабль впервые же в истории прошёл проливом Архангельского между островами Земля Александры и Земля Георга. Протяжённость маршрута по узкостям составила около 100 миль, сообщили на флоте.Фото Дениса Кожевникова