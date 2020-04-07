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7 апреля 2020, 16:45



Работодателям Норильска следует передать в УПРиУ Администрации Норильска списки привлеченных к работе лиц.



Просмотров:215 Работодатели, осуществляющим деятельность в сферах, в отношении которых не установлен запрет на их посещение гражданами, а также хозяйствующим субъектам, в отношении деятельности которых установлены ограничительные меры, обязаны принять решение об установлении перечней работников, выполняющих свои функции на рабочих местах. Документ должен включать в себя Ф.И.О и должности работников. Направить информацию необходимо Администрацию Норильска на электронный адрес upriu@norilsk-city.ru.