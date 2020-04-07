Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43152

7 апреля 2020, 17:02



В Норильске запущен единый интернет-ресурс с онлайн-магазинами.

Сейчас на сайте уже почти 90 предприятий, предлагающих доставку продуктов, готовой еды, цветов, одежды и других товаров. База продолжит пополняться. Предложения для дополнения сайта норильск-онлайн.рф можно направлять на электронный адрес businessarn@mail.ru. В письме необходимо указать название предприятия, категорию услуг и товаров, адрес сайта или аккаунты в социальных сетях, через которые осуществляется продажа, телефоны доставки, а также прикрепить файл с логотипом компании.

Просмотров:492 Сайт норильск-онлайн.рф представляет базу субъектов малого и среднего предпринимательства, которые занимаются продажей товаров или услуг дистанционно: через интернет-магазины, социальные сети, мессенджеры или по телефону. Единый портал поможет предпринимателям реализовывать товары и оказывать услуги в условиях введённого режима самоизоляции. Проект инициирован Агентством развития Норильска и администрацией города.Сейчас на сайте уже почти 90 предприятий, предлагающих доставку продуктов, готовой еды, цветов, одежды и других товаров. База продолжит пополняться.Предложения для дополнения сайта норильск-онлайн.рф можно направлять на электронный адрес businessarn@mail.ru. В письме необходимо указать название предприятия, категорию услуг и товаров, адрес сайта или аккаунты в социальных сетях, через которые осуществляется продажа, телефоны доставки, а также прикрепить файл с логотипом компании.