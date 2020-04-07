Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43153

7 апреля 2020, 18:18



Норильчане стали активными участниками общероссийской акции #Мывместе #Мырядом. А объединил их благотворительный фонд «Территория добра».

«Норильчане стали активными участниками акции и их желание помогать и поддерживать тех людей, которые в этом нуждаются, настолько органично и искренне, что лишний раз поражаешься той душевной теплоте, которую сохраняют наши горожане. Наши волонтёры собирают благотворительные наборы тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Как правило, это или постоянные, или потенциальные благополучатели фонда: одинокие, малообеспеченные, многодетные, инвалиды, пожилые. А также продуктовые наборы для тех, кто находится на самоизоляции и не может покидать пределы квартиры». Сейчас в волонтёрской группе насчитывается 98 добровольцев от 18 и старше и постоянно к ней присоединяются новые люди. Среди них представители крупных торговых сетей, предприниматели города. Группа начинает работать ранним утром и заканчивает ближе к ночи. Работы хватает всем. Особое внимание уделяется потребностям тех, кто особенно в этом нуждается: пожилым, многодетным, одиноким, в том числе и одиноким мамам, маломобильным, малоимущим, словом, всем тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации и нуждается в поддержке и помощи в любых проявлениях. Формирование продуктовых наборов по онлайн-заявкам норильчан требует не только времени, но и определённой сноровки, умения ориентироваться среди более чем тысячи наименований продуктов и товаров, терпения и доброжелательности во время сверки списка с заказчиком. Продуктовые наборы, комплекты с лекарствами и средствами личной гигиены оперативно доставляются автоволонтёрами, а порой и на своих двоих. Здесь играет роль время, и если пожилому человеку или ребёнку потребовались лекарства, то отсчёт идёт на минуты. Не забывают волонтёры и о безопасности, своей и своих подопечных. Защитные маски, перчатки, средства дезинфекции обязательны. Начиная с 3 апреля, добровольцы сформировали более 30 благотворительных наборов для обратившихся за помощью. Некоторые добровольцы практически круглосуточно находятся на телефонах, оказывая людям психологическую поддержку. «Мы вместе, а значит, мы справимся с любыми трудностями», - говорят волонтёры и торопятся помогать. Все, кто нуждается в помощи, могут обращаться по телефонам: 46-53-33, 49-22-33. По этим же номерам следует звонить и норильчанам, желающим присоединиться к волонтёрской группе. Фото Ирины Яринской

Просмотров:207 Председатель фонда, а также идейный вдохновитель и создатель волонтёрского штаба Наталья Солодовник говорит:«Норильчане стали активными участниками акции и их желание помогать и поддерживать тех людей, которые в этом нуждаются, настолько органично и искренне, что лишний раз поражаешься той душевной теплоте, которую сохраняют наши горожане. Наши волонтёры собирают благотворительные наборы тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Как правило, это или постоянные, или потенциальные благополучатели фонда: одинокие, малообеспеченные, многодетные, инвалиды, пожилые. А также продуктовые наборы для тех, кто находится на самоизоляции и не может покидать пределы квартиры».Сейчас в волонтёрской группе насчитывается 98 добровольцев от 18 и старше и постоянно к ней присоединяются новые люди. Среди них представители крупных торговых сетей, предприниматели города. Группа начинает работать ранним утром и заканчивает ближе к ночи. Работы хватает всем.Особое внимание уделяется потребностям тех, кто особенно в этом нуждается: пожилым, многодетным, одиноким, в том числе и одиноким мамам, маломобильным, малоимущим, словом, всем тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации и нуждается в поддержке и помощи в любых проявлениях.Формирование продуктовых наборов по онлайн-заявкам норильчан требует не только времени, но и определённой сноровки, умения ориентироваться среди более чем тысячи наименований продуктов и товаров, терпения и доброжелательности во время сверки списка с заказчиком.Продуктовые наборы, комплекты с лекарствами и средствами личной гигиены оперативно доставляются автоволонтёрами, а порой и на своих двоих. Здесь играет роль время, и если пожилому человеку или ребёнку потребовались лекарства, то отсчёт идёт на минуты.Не забывают волонтёры и о безопасности, своей и своих подопечных. Защитные маски, перчатки, средства дезинфекции обязательны.Начиная с 3 апреля, добровольцы сформировали более 30 благотворительных наборов для обратившихся за помощью. Некоторые добровольцы практически круглосуточно находятся на телефонах, оказывая людям психологическую поддержку.«Мы вместе, а значит, мы справимся с любыми трудностями», - говорят волонтёры и торопятся помогать.Все, кто нуждается в помощи, могут обращаться по телефонам: 46-53-33, 49-22-33. По этим же номерам следует звонить и норильчанам, желающим присоединиться к волонтёрской группе.Фото Ирины Яринской