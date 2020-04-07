Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43154

7 апреля 2020, 18:32



Кто может сегодня пройти медосмотр? Минздрав края определил временный порядок проведения медицинского освидетельствования в период пандемии.

Так, медосмотр в медицинских организациях края всех форм собственности могут пройти только определённые группы граждан: - водители транспортных средств в связи с окончанием срока действия водительского удостоверения; - граждане, владеющие оружием в связи с наступлением срока продления разрешения на право хранения и ношения гражданского оружия; - иностранные граждане в целях выдачи разрешения или отказа в выдаче на временное проживание в Российской Федерации; - гражданам при поступлении на работу в непрерывно действующие организации. При этом в соответствии с Постановлением правительства Красноярского края от 05.04.2020 № 192-п во всех медучреждениях края должны быть строго соблюдены санитарно-противоэпидемические меры. Так, пациенты, обращающиеся в медицинские организации по различным поводам, и граждане, проходящие медицинское освидетельствование, не должны пересекаться. Должна быть организована предварительная запись. На входе в медицинскую организацию должно проводиться измерение температуры тела всех посетителей бесконтактным методом. Также медработники должны контролировать обработку рук, проводимую гражданами при помощи установленных дозаторов. Все остальные профилактически осмотры, включая диспансеризацию, приостановлены до особого распоряжения. Фото Ирины Яринской

Просмотров:265 Так, медосмотр в медицинских организациях края всех форм собственности могут пройти только определённые группы граждан:- водители транспортных средств в связи с окончанием срока действия водительского удостоверения;- граждане, владеющие оружием в связи с наступлением срока продления разрешения на право хранения и ношения гражданского оружия;- иностранные граждане в целях выдачи разрешения или отказа в выдаче на временное проживание в Российской Федерации;- гражданам при поступлении на работу в непрерывно действующие организации.При этом в соответствии с Постановлением правительства Красноярского края от 05.04.2020 № 192-п во всех медучреждениях края должны быть строго соблюдены санитарно-противоэпидемические меры. Так, пациенты, обращающиеся в медицинские организации по различным поводам, и граждане, проходящие медицинское освидетельствование, не должны пересекаться. Должна быть организована предварительная запись. На входе в медицинскую организацию должно проводиться измерение температуры тела всех посетителей бесконтактным методом. Также медработники должны контролировать обработку рук, проводимую гражданами при помощи установленных дозаторов.Все остальные профилактически осмотры, включая диспансеризацию, приостановлены до особого распоряжения.Фото Ирины Яринской