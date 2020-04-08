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8 апреля 2020, 12:18



В Новосибирске создано производство экспресс-теста на коронавирус.

Генетический тест позволяет проводить анализ за 40 минут и дает результат с точностью более 94%. Особенности новой технологии позволяют повысить производительность диагностических лабораторий в четыре раза. «Платформа основана на технологии петлевой изотермальной амплификации, – говорит директор «Медико-биологического союза» Михаил Лосев. - Механизм работы является разновидностью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), который используется в большинстве тест-систем в мире». При этом метод позволяет упростить процедуру подготовки образцов и сократить количество этапов анализа. Специалисты создали фермент, который позволяет проводить анализ за 15-20 минут, причем в процессе проведения анализа не требуется изменение температур. В итоге общее время получения результата сокращается в среднем в три-четыре раза, при этом «полевые» условия тестирования не являются помехой точности. Тест прошел регистрацию в Росздравнадзоре. Производственным партнером по выпуску новой тест-системы выступает российская биотехнологическая компания «Генериум». Поставки уже осуществляются во многие регионы и крупным предприятиям России. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:180 Его запустила группа компаний «Медико-биологический союз», сообщают Sibnovosti.ru.Генетический тест позволяет проводить анализ за 40 минут и дает результат с точностью более 94%. Особенности новой технологии позволяют повысить производительность диагностических лабораторий в четыре раза.«Платформа основана на технологии петлевой изотермальной амплификации, – говорит директор «Медико-биологического союза» Михаил Лосев. - Механизм работы является разновидностью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), который используется в большинстве тест-систем в мире».При этом метод позволяет упростить процедуру подготовки образцов и сократить количество этапов анализа. Специалисты создали фермент, который позволяет проводить анализ за 15-20 минут, причем в процессе проведения анализа не требуется изменение температур. В итоге общее время получения результата сокращается в среднем в три-четыре раза, при этом «полевые» условия тестирования не являются помехой точности. Тест прошел регистрацию в Росздравнадзоре. Производственным партнером по выпуску новой тест-системы выступает российская биотехнологическая компания «Генериум». Поставки уже осуществляются во многие регионы и крупным предприятиям России.Фото Владимира Макушкина