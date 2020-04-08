Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43159

8 апреля 2020, 13:30



Две молодые норильчанки хотели продать крупную партию «синтетики».

Сделать это они планировали бесконтактным способом с использованием тайников-закладок. Но им помешали сотрудники транспортной полиции. Следователям стало известно о том, что одна из девушек решила продолжить незаконную деятельность бывшего сожителя, который сейчас отбывает наказание в тюрьме за сбыт наркотиков. Подруги приобрели почти 100 граммов синтетических наркотиков, чтобы расфасовать и реализовать их в розницу. При задержании у подозреваемых изъяли всю партию незаконно приобретенного вещества. Согласно заключению эксперта, представленные на исследования образцы являются наркотическим средством N-метилофедрон. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». За совершение этого преступления установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет.

Просмотров:299 Сделать это они планировали бесконтактным способом с использованием тайников-закладок. Но им помешали сотрудники транспортной полиции. Следователям стало известно о том, что одна из девушек решила продолжить незаконную деятельность бывшего сожителя, который сейчас отбывает наказание в тюрьме за сбыт наркотиков. Подруги приобрели почти 100 граммов синтетических наркотиков, чтобы расфасовать и реализовать их в розницу. При задержании у подозреваемых изъяли всю партию незаконно приобретенного вещества. Согласно заключению эксперта, представленные на исследования образцы являются наркотическим средством N-метилофедрон.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». За совершение этого преступления установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет.