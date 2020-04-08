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8 апреля 2020, 13:34

Экзаменационные материалы ЕГЭ 2020 года пересматриваться не будут.


Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в ходе ежедневного онлайн-марафона «Домашний час» в сообществе Минпросвещения РФ в социальной сети «ВКонтакте» рассказала об изменениях в содержании экзаменационных материалов ЕГЭ и ОГЭ 2020 года и самостоятельной подготовке к экзаменам, сообщается на официальном портале Красноярского края.
Отвечая на один из популярных вопросов, который задавали зрители эфира, будет ли в 2020 году из-за перехода школ на дистанционное обучение упрощен ЕГЭ, Оксана Решетникова рассказала, что такие изменения не планируются.
«К концу учебного года, как правило, новый материал уже не изучается, а идёт повторение пройденного и подготовка к экзаменам. Поэтому, на наш взгляд, нет никаких оснований делать какие-то преференции выпускникам этого года. Более того, это невозможно технически. В настоящее время все контрольные измерительные материалы готовы, и их пересмотра не будет», – сказала она.
Кроме того, все участники экзаменов должны находиться в равных условиях. «Единый госэкзамен призван отобрать для обучения в вузе наиболее подготовленных абитуриентов. Срок действия результатов ЕГЭ – четыре года. Мы не можем поставить в неравные условия тех, кто оканчивает школу в текущем году и выпускников прошлых и будущих лет», – подчеркнула директор ФИПИ.
Оксана Решетникова напомнила, что информация о содержании контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ опубликована ещё в августе прошлого года. В ЕГЭ в этом году существенных изменений нет, экзамен фактически остался тем же, что в прошлом году.
В ОГЭ для 9-х классов в этом году внесли весомые коррективы: контрольные измерительные материалы теперь строятся на ФГОС, по которому школьники учатся с 2015 года. «В них усилены деятельностная составляющая, практический характер заданий. В ОГЭ по математике включен блок практико-ориентированных заданий, объединённых одним сюжетом (например, планирование земельного участка и т. п.), а в ОГЭ по химии стал обязательным практический эксперимент. В гуманитарных предметах сделан акцент на практическую грамотность обучающихся и навыки смыслового чтения», – рассказала Оксана Решетникова.
Аналогичные изменения в ЕГЭ должны произойти с 2022 года, общественно-профессиональное обсуждение экзаменационных моделей ЕГЭ начнется осенью этого года.
Директор ФИПИ также сообщила, что проведение экзаменов в компьютерной форме пока не планируется, это вопрос более отдалённой перспективы. Исключением является только ЕГЭ по информатике, который частично планируется проводить на компьютере с 2021 года, если регионы будут технически готовы к такой форме экзаменов.
Она также пояснила, что внесение изменений в Конституцию РФ не создаст дополнительных проблем для тех, кто готовится к ЕГЭ по обществознанию. «В ЕГЭ по обществознанию не будет заданий, относящихся к статьям, в которые вносятся поправки», – пояснила она.
Оксана Решетникова заверила, что перенос ЕГЭ на более поздний срок не повлияет на проверку экзаменационных работ участников.
«Приказ о переносе сроков экзаменов является обязательным для всей системы образования. Экзаменационные работы проверят в срок», – заявила она.
Директор ФИПИ также напомнила, что контрольные измерительные материалы ОГЭ по всем предметам формируются из открытого банка заданий ОГЭ. Каждый субъект РФ сам формирует варианты экзаменационных материалов ОГЭ. Даже если регионам в этом году разрешат самим определять сроки проведения ОГЭ, это не создаст риска утечки экзаменационных материалов. «При такой схеме попавшие в интернет варианты одного региона ничем не могут помочь ученикам из другого региона», – подчеркнула Оксана Решетникова.
На сайте ФИПИ содержатся демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам, которые помогут составить представление о структуре экзаменационных материалов, открытых банках заданий ЕГЭ и ОГЭ. Полный перечень вопросов и тем, которые могут встретиться на экзамене, содержится в кодификаторе элементов содержания. Его можно использовать для составления плана повторения материала.
Кроме того, с 14 апреля ФИПИ начнёт публиковать методические рекомендации для выпускников по самостоятельной подготовке к экзаменам. Они создаются по всем предметам. Также будут опубликованы варианты контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ, которые были подготовлены для досрочного периода, а позже будут обнародованы правильные ответы к ним, чтобы выпускники смогли себя проверить.
В ближайшее время в онлайн-марафоне «Домашний час» примут участие специалисты ФИПИ, которые ответят на вопросы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по конкретным предметам.
Напомним, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой сроки проведения основного периода ЕГЭ перенесены, первый экзамен пройдет 8 июня. У девятиклассников итоговая аттестация стартует с 9 июня.
Фото Ирины Яринской
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