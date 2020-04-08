Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43162

8 апреля 2020, 14:11



Норильские полицейские накрыли ещё один подпольный игорный клуб.

Он располагался в одном из домов на улице Богдана Хмельницкого. Оперативники задержали 52-летнего администратора клуба, изъяли 10 игровых аппаратов, 17 системных блоков, 17 мониторов, компьютер администратора, сетевой роутер, 6 видеокамер с регистратором, а также более 65 тысяч рублей, предназначенных для проведения противоправной деятельности. Оборудование направлено на экспертизу, которая подтвердила, что оно является игровым. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Напомним, ранее сообщалось о пресечение деятельности игорного клуба на улице Бауманской и задержании 37-летней женщины-администратора.

Просмотров:236 Он располагался в одном из домов на улице Богдана Хмельницкого. Оперативники задержали 52-летнего администратора клуба, изъяли 10 игровых аппаратов, 17 системных блоков, 17 мониторов, компьютер администратора, сетевой роутер, 6 видеокамер с регистратором, а также более 65 тысяч рублей, предназначенных для проведения противоправной деятельности. Оборудование направлено на экспертизу, которая подтвердила, что оно является игровым.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.Напомним, ранее сообщалось о пресечение деятельности игорного клуба на улице Бауманской и задержании 37-летней женщины-администратора.