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8 апреля 2020, 14:40

Вчера на автодороге Норильск-Кайеркан произошло ДТП с пострадавшим.


Около 11 утра на 8-м километре дороги Норильск-Кайеркан столкнулись автомобиль УАЗ и грузовик КамАЗ. По предварительной версии водитель УАЗа неверно выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожных условий и въехал в стоящий на обочине грузовой автомобиль.
В результате столкновения водитель легковушки, благодаря тому что был пристёгнут ремнём безопасности, получил незначительные травмы. На месте ДТП пострадавший был осмотрен медиками, от госпитализации отказался.
Всего за прошедшие сутки произошло три ДТП, в которых никто не пострадал.
Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз призывают автовладельцев выбирать скорость с учётом погодных и дорожных условий, чтобы иметь возможность контролировать свою машину.
Фото очевидцев аварии
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