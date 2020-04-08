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8 апреля 2020, 14:40



На выездах из города полицейские проверяют соблюдение режима самоизоляции.

Фото Владимира Макушкина

Просмотров:345 С 1 апреля Красноярский край перешёл на режим самоизоляции до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. В связи с этим норильские полицейские проверяют соблюдение указа не только пешеходами, но и автомобилистами. Так, в Норильском промышленном районе дополнительно сформировали три передвижных поста: в Кайеркане, на Вальковском шоссе и в районе 5-го км автодороги Норильск-Алыкель. Сотрудники полиции совместно с представителями административной комиссии останавливают автомобили, выясняют цель поездки, разъясняют требования Указа губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг «Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края». При выявлении правонарушений, предусмотренных Законом Красноярского края, представители администрации города будут составлять административные протоколы.Фото Владимира Макушкина