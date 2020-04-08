Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43165

8 апреля 2020, 14:49



Руководителей учреждений, экономистов и юристов приглашают принять участие в видеоконференции «Подготовка к внешним проверкам расходования бюджетных средств. Практические рекомендации экспертов».

Большая конференция состоится 20-21 апреля. Темой обсуждения станут последние изменения в нормативно-правовом регулировании деятельности органов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля и политика ужесточения контроля за расходованием бюджетных средств. Эксперты дадут рекомендации по подготовке к внешним ревизиям, подготовке годового отчета об исполнении бюджета и взаимодействию с контрольно-счетными органами. Будет подробно рассмотрена деятельность органов внешнего контроля, вынесение постановлений и применение мер принуждения, а также порядок привлечения руководства бюджетных учреждений к ответственности за правонарушения в бюджетной сфере. Спикерами видеоконференции станут представители Минфина и Минюста России. По итогам двух дней конференции участники получат именное Удостоверение о повышении квалификации. Узнать подробности и пройти обязательную предварительную регистрацию слушатели могут по телефону 8 965 164 63 05. Фото: https://seminar-inform.ru/

Просмотров:189 Институт экономики, управления и социальных отношений приглашает к участию в двухдневной видеоконференции руководителей органов местного самоуправления РФ, руководителей и специалистов экономических и юридических отделов бюджетных учреждений и всех заинтересованных лиц.Большая конференция состоится 20-21 апреля. Темой обсуждения станут последние изменения в нормативно-правовом регулировании деятельности органов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля и политика ужесточения контроля за расходованием бюджетных средств.Эксперты дадут рекомендации по подготовке к внешним ревизиям, подготовке годового отчета об исполнении бюджета и взаимодействию с контрольно-счетными органами. Будет подробно рассмотрена деятельность органов внешнего контроля, вынесение постановлений и применение мер принуждения, а также порядок привлечения руководства бюджетных учреждений к ответственности за правонарушения в бюджетной сфере.Спикерами видеоконференции станут представители Минфина и Минюста России. По итогам двух дней конференции участники получат именное Удостоверение о повышении квалификации. Узнать подробности и пройти обязательную предварительную регистрацию слушатели могут по телефону 8 965 164 63 05.Фото: https://seminar-inform.ru/