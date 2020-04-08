Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43166

8 апреля 2020, 15:25



Оперативная информация по коронавирусу в регионе и в Норильске на сегодня.

Как сообщает краевой Роспотребнадзор, на 14.00 часов 8 апреля в Красноярском крае зарегистрировано 39 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (+ 7 за последние сутки: жители г. Красноярска – 6, Курагинский район – 1). Из них 8 человек выздоровели (+ 3 за последние сутки). Все заболевшие находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по телефонам: 43-71-57 - ситуационный центр по сбору и анализу информации о распространении новой коронавирусной инфекции; 112 - единая дежурно-диспетчерская служба; 8-800-100-56-53 – горячая линия Роспотребнадзора.

Просмотров:990 По данным, опубликованным сегодня на сайте администрации города, в Норильске нет лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. Предварительный диагноз «коронавирусная инфекция?» установлен у одного норильчанина по результатам исследований в Центре гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае. На карантине сейчас находятся 377 жителей Норильска. За последние сутки сняты с карантина 269 человек.Как сообщает краевой Роспотребнадзор, на 14.00 часов 8 апреля в Красноярском крае зарегистрировано 39 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (+ 7 за последние сутки: жители г. Красноярска – 6, Курагинский район – 1). Из них 8 человек выздоровели (+ 3 за последние сутки). Все заболевшие находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по телефонам:43-71-57 - ситуационный центр по сбору и анализу информации о распространении новой коронавирусной инфекции;112 - единая дежурно-диспетчерская служба;8-800-100-56-53 – горячая линия Роспотребнадзора.