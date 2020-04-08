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8 апреля 2020, 15:35



В Норильске заработал ветеринарный участок на улице Хантайской, 33.

Свои двери новый ветпункт распахнул 2 апреля этого года. Пока здесь работает только прививочный кабинет: весной наступает сезон обязательных для четвероногих прививок от бешенства и от вирусных заболеваний, и даже карантин по коронавирусу не может на это повлиять. Единственное, о чём просят ветеринарные врачи - чтобы по возможности до конца апреля горожане поменьше нарушали период самоизоляции и решали большую часть вопросов по телефону. Татьяна Кузьмичёва, и. о. начальника Норильского отдела ветеринарии, говорит, что в перспективе, после ремонта помещений, здесь будут трудиться как специалисты с бывшего ветучастка на Нансена, 48, так и с Октябрьской, 37. На площади в 250 квадратных метров помимо прививочной разместятся терапевты, откроется кабинет УЗИ (специалисты уже прошли обучение в центре при Московской ветеринарной академии), операционные залы. В свете последних событий невозможно было не спросить специалиста о том, может ли человек заразиться от кошки или собаки коронавирусом или заразить своих питомцев этим заболеванием. Тем более что из-за распространения фейковой информации об инфекции красноярцы стали выкидывать кошек и собак. - Семейство коронавирусов включает в себя очень большое число штаммов, и в него входят, например, такие вирусы, как: инфекционный бронхит кур, инфекционный гастроэнтерит свиней, а также коронавирус собак и коронавирусный перитонит кошек, – поясняет Татьяна Кузьмичёва. - У каждого вида животных присутствуют свои штаммы вирусов и своя симптоматика. Но коронавирус не передаётся от животного к человеку, как и между кошками и собаками. У собак «свой» коронавирус, и именно от коронавирусного энтерита мы всегда прививаем животных - человек не может им заразиться. У кошек может быть коронавирусный перитонит, и так же, как и у собак, большая часть инфекционных заболеваний кошачьих для человека не опасна. Так что к распространению коронавируса COVID-19 животные не имеют отношения. Однако и у кошек, и у собак имеются общие заболевания, которыми может заразиться и человек. К ним относится бешенство, лептоспироз и грибковые заболевания. Мы постоянно говорим людям о том, что животных необходимо вакцинировать и не только ради их здоровья, но и ради собственного. Весной собак подстерегает ещё одна зараза, именуемая чумкой или болезнью Каре. Она не опасна для человека, и ею не болеют кошки и многие другие домашние питомцы, а вот для собак она бывает смертельна. Защитить мохнатого друга можно с помощью специальной сыворотки, которой его привьют от болезни в ветеринарном участке. Кстати, чаще всего болеют чумкой молодые собаки, у вакцинированных животных вырабатывается иммунитет на год. А если собака всё же заболела, то в этом случае ей поможет гипериммунная сыворотка «Глобкан». Получить консультацию у ветеринаров можно по телефону 43-02-01, с 9 до 17 с понедельника по пятницу, обед с 13 до 14 часов. Специалисты ветучастка очень просят норильчан, которые будут приходить на вакцинацию своих питомцев в ветучасток, ради своего здоровья и здоровья докторов не забывать про маски и перчатки. Фото Натальи Черкашиной

Просмотров:159 Напомним, работавший много лет ветеринарный участок на Нансена, 48, из-за проблем с системой ТВС и отоплением был закрыт в конце ноября 2019 года. Сотрудники практически в полном составе переехали в Норильский отдел ветеринарии в Старый город, на Октябрьскую, 37. Владельцы Мурок и Тузиков запаниковали. В мороз в такую даль не наездишься, а если ещё и собака большая... Руководитель Норильского отдела ветеринарии обратился с письмом к администрации города, и управление имущества выделило помещение для открытия нового ветеринарного участка на улице Хантайской, 33.Свои двери новый ветпункт распахнул 2 апреля этого года. Пока здесь работает только прививочный кабинет: весной наступает сезон обязательных для четвероногих прививок от бешенства и от вирусных заболеваний, и даже карантин по коронавирусу не может на это повлиять. Единственное, о чём просят ветеринарные врачи - чтобы по возможности до конца апреля горожане поменьше нарушали период самоизоляции и решали большую часть вопросов по телефону.Татьяна Кузьмичёва, и. о. начальника Норильского отдела ветеринарии, говорит, что в перспективе, после ремонта помещений, здесь будут трудиться как специалисты с бывшего ветучастка на Нансена, 48, так и с Октябрьской, 37. На площади в 250 квадратных метров помимо прививочной разместятся терапевты, откроется кабинет УЗИ (специалисты уже прошли обучение в центре при Московской ветеринарной академии), операционные залы.В свете последних событий невозможно было не спросить специалиста о том, может ли человек заразиться от кошки или собаки коронавирусом или заразить своих питомцев этим заболеванием. Тем более что из-за распространения фейковой информации об инфекции красноярцы стали выкидывать кошек и собак.- Семейство коронавирусов включает в себя очень большое число штаммов, и в него входят, например, такие вирусы, как: инфекционный бронхит кур, инфекционный гастроэнтерит свиней, а также коронавирус собак и коронавирусный перитонит кошек, – поясняет Татьяна Кузьмичёва. - У каждого вида животных присутствуют свои штаммы вирусов и своя симптоматика. Но коронавирус не передаётся от животного к человеку, как и между кошками и собаками. У собак «свой» коронавирус, и именно от коронавирусного энтерита мы всегда прививаем животных - человек не может им заразиться. У кошек может быть коронавирусный перитонит, и так же, как и у собак, большая часть инфекционных заболеваний кошачьих для человека не опасна. Так что к распространению коронавируса COVID-19 животные не имеют отношения. Однако и у кошек, и у собак имеются общие заболевания, которыми может заразиться и человек. К ним относится бешенство, лептоспироз и грибковые заболевания. Мы постоянно говорим людям о том, что животных необходимо вакцинировать и не только ради их здоровья, но и ради собственного.Весной собак подстерегает ещё одна зараза, именуемая чумкой или болезнью Каре. Она не опасна для человека, и ею не болеют кошки и многие другие домашние питомцы, а вот для собак она бывает смертельна. Защитить мохнатого друга можно с помощью специальной сыворотки, которой его привьют от болезни в ветеринарном участке. Кстати, чаще всего болеют чумкой молодые собаки, у вакцинированных животных вырабатывается иммунитет на год. А если собака всё же заболела, то в этом случае ей поможет гипериммунная сыворотка «Глобкан».Получить консультацию у ветеринаров можно по телефону 43-02-01, с 9 до 17 с понедельника по пятницу, обед с 13 до 14 часов. Специалисты ветучастка очень просят норильчан, которые будут приходить на вакцинацию своих питомцев в ветучасток, ради своего здоровья и здоровья докторов не забывать про маски и перчатки.Фото Натальи Черкашиной