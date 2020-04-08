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8 апреля 2020, 16:10



Юные изобретатели - участники конкурса IMAKE предложили свои идеи борьбы с коронавирусом.

В этом году организаторы конкурса оперативно добавили специальную номинацию «IMAKE АНТИВИРУС». Участники конкурса в этой номинации разработали свои варианты решения вопросов гигиены и жизни в условиях карантина. Например, Владимир Южаков из Норильска придумал перчатки со встроенными дип-слайдами для оценки бактериального, вирусного или грибкового поражения поверхности, а Матвей Верхотуров – очиститель поверхности на основе тока высокой частоты. Михаил Балинский из Дудинки предложил создать карманный многофункциональный ультратонкий градусник для оперативного определения температуры тела. Фото из открытых источников

Просмотров:175 В городах присутствия компании «Норникель» начались онлайн-этапы конкурса юных изобретателей IMAKE. Всего в этом году на конкурс было подано более сотни заявок. Жюри отобрало 29 проектов: по 10 из Норильска и Мурманской области и 9 из Забайкальского края. Теперь юным изобретателям предстоит получить онлайн-консультации экспертов для технической доработки проектов. В условиях пандемии защита проектов пройдёт в режиме онлайн.В этом году организаторы конкурса оперативно добавили специальную номинацию «IMAKE АНТИВИРУС». Участники конкурса в этой номинации разработали свои варианты решения вопросов гигиены и жизни в условиях карантина. Например, Владимир Южаков из Норильска придумал перчатки со встроенными дип-слайдами для оценки бактериального, вирусного или грибкового поражения поверхности, а Матвей Верхотуров – очиститель поверхности на основе тока высокой частоты. Михаил Балинский из Дудинки предложил создать карманный многофункциональный ультратонкий градусник для оперативного определения температуры тела.Фото из открытых источников