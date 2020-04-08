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8 апреля 2020, 16:16

Управляющие компании привлекают подрядчиков для дезинфекции контактных поверхностей жилых подъездов.


Такое расширение жилищной услуги никак не отразится на квартплате горожан. Как рассказал начальник управления городского хозяйства администрации Норильска Константин Купреенко, эпидемиологическая обстановка заставила все управляющие компании расширить список своих функций, в частности, к ним добавилась дезинфекция контактных поверхностей в жилых домах.
"Обрабатываются ручки дверей в подъезд, перила, кнопки в лифтах. Дважды в день дезинфицирующим составом протираются входные двери, ежедневно – поверхности на первых этажах домов и кнопки лифтов, а дважды в неделю - перила, кнопки и дверные ручки на всех этажах. УК отчитываются нам о проведении этой работы. Вскоре они будут дублировать отчёты и на своих сайтах", - пояснил он.
Собеседник также рассказал, что от горожан поступает немало просьб дополнительно мыть и полы в подъездах, однако эта работа по-прежнему ведётся в соответствии с установленным перечнем работ.
На сегодня все управляющие компании обеспечены санитарными средствами для дезинфекции, помимо этого Заполярный филиал «Норникеля» безвозмездно выделил около пяти тонн санитайзеров, которые также переданы в распоряжение коммунальщиков. Помимо того, УК заключили дополнительные договоры с подрядчиками на выполнение дезинфекционной обработки, но стоимость услуг ЖКХ это не поднимет, заверили в управлении городского хозяйства.
Константин Купреенко также прокомментировал опасения горожан, что если в их подъезде не пахнёт хлором, значит дезинфекция не проводится:
"Ориентироваться только на то, пахнет ли в подъезде хлоркой, неправильно. Всё зависит от того, каким средством пользуются коммунальщики, и каково в нём содержание хлора. Нужно понимать: УК сами заинтересованы в проведении дезинфекции, ведь над ними есть контролирующие органы – например, Роспотребнадзор, который может проверить работу и в случае выявленных нарушений выдать предписание. Так что если даже дезинфекторы отстают от графика, эту работу они всё равно выполнят".
Кстати, в случае выявления коронавируса у жителя какого-либо дома, УК проведёт глобальную дезинфекцию подъезда, где проживает заражённый человек.
Вместе с тем и самим жильцам важно быть внимательными к сохранению своего здоровья, подчеркнул Константин Купреенко: покидать дом с защитной маской на лице и в резиновых перчатках, а после возвращения обработать их дезинфицирующими средствами. Также нужно протирать санитайзерами и контактные поверхности в своей квартире, например, дверные ручки, выключатели, экраны смартфонов, пульты телевизоров и т. д. «Только все эти меры вкупе дадут результат», - уверен собеседник.

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