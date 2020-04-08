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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:26 Министерство труда РФ разъяснило порядок получения дополнительных выплат, предназначенных семьям, которые имеют право на материнский капитал.
18:21 Норильскому ветерану Гавриилу Ивановичу Мязину исполнилось 90 лет.
17:48 В обсерватор по коронавирусу для транзитных туристов из Таиланда превратили лагерь под Бердском. Там временный приют обрели в том числе и норильчане.
17:10 Более трёх тысяч норильских школьников из малообеспеченных семей получат продуктовые наборы взамен горячих обедов.
17:06 Весна весной, а шторм по расписанию. В Норильске ожидается усиление ветра.
16:48 Крепитесь, люди, скоро лето. Спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в России в июне.
16:34 Власти Красноярска отменили все мероприятия в мае и июне за исключением парада 9 Мая.
16:27 Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних напоминают, что родители несут ответственность за самоизоляцию своих детей.
16:16 Управляющие компании привлекают подрядчиков для дезинфекции контактных поверхностей жилых подъездов.
16:10 Юные изобретатели - участники конкурса IMAKE предложили свои идеи борьбы с коронавирусом.
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