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8 апреля 2020, 16:27



Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних напоминают, что родители несут ответственность за самоизоляцию своих детей.

Со 2 апреля в городе было вынесено 22 официальных предостережения родителям, в 17 случаях детям было до 16 лет. Если ребёнок находится рядом с родителем, в своём дворе или они идут в магазин или аптеку, то в данном случае официальное распоряжение не выносится. Исключение для детей и подростков касается двора, магазинов и аптек, ближайших к месту прописки ребёнка. У законного представителя обязательно должен быть с собой документ, удостоверяющий личность. Закон позволяет полицейским подойти и поинтересоваться, куда направляются родитель с ребёнком, с какой целью, проверить их документы. - Когда сотрудники полиции в ходе патрулирования встречают на улице, магазинах или иных общественных местах несовершеннолетних норильчан, они имеют право узнать у ребёнка фамилию, имя и отчество его родителей, - рассказывает Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД. - Далее ребёнка сопровождают по месту его жительства, где передают родителям или другому законному представителю. Затем полицейские берут у взрослых объяснение о том, почему ребёнок оказался на улице без их присмотра. Родители расписываются в своём объяснении, после чего получают на руки официальное предостережение о недопустимости нарушения самоизоляции. Предостережение выдаётся в двух экземплярах: одно вручается под роспись родителям, второе с подписью родителя передаётся в дежурную часть. Если ребёнок будет повторно замечен на улице или в общественном месте без присмотра родителей, то они будут привлечены по статье 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» Кодекса об административных правонарушениях. Нарушение этой статьи влечёт предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. В случае когда патруль в общественном месте встречает подростка в возрасте от 16 до 18 лет, то полицией подготавливаются материалы для привлечения его к административной ответственности по статье 9.1 «Невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий» Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях». Размер штрафа по этой статье варьируется от ста до одной тысячи рублей. Должностные лица заплатят штраф в размере от ста до четырёх тысяч рублей, а юридические - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:305 Указ губернатора Красноярского края, выпущенный 27 марта, даёт чёткие рекомендации по соблюдению гражданами режима самоизоляции. Для контроля за их соблюдением полицией были созданы дополнительные патрули, которые, в свою очередь, руководствуются указаниями Главного управления МВД России по Красноярскому краю. Однако норильчане не спешат выполнять ни предписания губернаторского указа, ни распоряжения полиции.Со 2 апреля в городе было вынесено 22 официальных предостережения родителям, в 17 случаях детям было до 16 лет. Если ребёнок находится рядом с родителем, в своём дворе или они идут в магазин или аптеку, то в данном случае официальное распоряжение не выносится. Исключение для детей и подростков касается двора, магазинов и аптек, ближайших к месту прописки ребёнка. У законного представителя обязательно должен быть с собой документ, удостоверяющий личность. Закон позволяет полицейским подойти и поинтересоваться, куда направляются родитель с ребёнком, с какой целью, проверить их документы.- Когда сотрудники полиции в ходе патрулирования встречают на улице, магазинах или иных общественных местах несовершеннолетних норильчан, они имеют право узнать у ребёнка фамилию, имя и отчество его родителей, - рассказывает Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД. - Далее ребёнка сопровождают по месту его жительства, где передают родителям или другому законному представителю. Затем полицейские берут у взрослых объяснение о том, почему ребёнок оказался на улице без их присмотра. Родители расписываются в своём объяснении, после чего получают на руки официальное предостережение о недопустимости нарушения самоизоляции. Предостережение выдаётся в двух экземплярах: одно вручается под роспись родителям, второе с подписью родителя передаётся в дежурную часть.Если ребёнок будет повторно замечен на улице или в общественном месте без присмотра родителей, то они будут привлечены по статье 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» Кодекса об административных правонарушениях. Нарушение этой статьи влечёт предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.В случае когда патруль в общественном месте встречает подростка в возрасте от 16 до 18 лет, то полицией подготавливаются материалы для привлечения его к административной ответственности по статье 9.1 «Невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий» Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях». Размер штрафа по этой статье варьируется от ста до одной тысячи рублей. Должностные лица заплатят штраф в размере от ста до четырёх тысяч рублей, а юридические - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.Фото Дениса Кожевникова