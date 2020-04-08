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8 апреля 2020, 16:34



Власти Красноярска отменили все мероприятия в мае и июне за исключением парада 9 Мая.

Кроме того, градоначальник распорядился отменить все ранее объявленные и запланированные конкурсы, связанные с проведением указанных мероприятий. Исключение сделано только для праздничного оформления Красноярска к 9 Мая, сообщается на сайте администрации города. В мэрии напомнили, что наиболее эффективной защитой от коронавируса является снижение количества контактов между людьми, и призвали горожан воздержаться от пребывания в общественных местах. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Просмотров:271 Мэр Красноярска Сергей Ерёмин в связи с распространением коронавируса отменил все массовые городские мероприятия, проведение которых было запланировано на май и июнь.Кроме того, градоначальник распорядился отменить все ранее объявленные и запланированные конкурсы, связанные с проведением указанных мероприятий. Исключение сделано только для праздничного оформления Красноярска к 9 Мая, сообщается на сайте администрации города.В мэрии напомнили, что наиболее эффективной защитой от коронавируса является снижение количества контактов между людьми, и призвали горожан воздержаться от пребывания в общественных местах.Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press