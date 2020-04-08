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8 апреля 2020, 16:48



Крепитесь, люди, скоро лето. Спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в России в июне.

Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова телеканалу «Россия 24». «Если мы будем увеличивать объемы тестирований, то, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков и биологов, нам понадобится около 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, - отметила Скворцова. - После этого мы продержимся некоторое время и пойдем в обратную сторону - то есть процесс фактически напоминает синусоиду». По словам Скворцовой, для спада понадобится столько же времени, сколько нарастала пандемия. Глава ФМБА подчеркнула, что России удалось избежать резкого роста заболеваемости, эпидемический процесс в РФ развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Во многом, по мнению экс-министра здравоохранения, это связано с тем, что Россия опирались на опыт других стран и допущенные ими ошибки. Скворцова убеждена: принятые широкомасштабные и беспрецедентные для страны меры, в частности, жесткий карантин, позволили ограничить распространение вируса.

Просмотров:179 Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова телеканалу «Россия 24».«Если мы будем увеличивать объемы тестирований, то, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков и биологов, нам понадобится около 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, - отметила Скворцова. - После этого мы продержимся некоторое время и пойдем в обратную сторону - то есть процесс фактически напоминает синусоиду».По словам Скворцовой, для спада понадобится столько же времени, сколько нарастала пандемия. Глава ФМБА подчеркнула, что России удалось избежать резкого роста заболеваемости, эпидемический процесс в РФ развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Во многом, по мнению экс-министра здравоохранения, это связано с тем, что Россия опирались на опыт других стран и допущенные ими ошибки.Скворцова убеждена: принятые широкомасштабные и беспрецедентные для страны меры, в частности, жесткий карантин, позволили ограничить распространение вируса.