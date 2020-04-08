Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43174

8 апреля 2020, 17:06



Весна весной, а шторм по расписанию. В Норильске ожидается усиление ветра.

Фото Ирины Яринской

Просмотров:408 Сегодня в городе с 19.00 объявляется штормовое предупреждение по очень сильному ветру. По прогнозу синоптиков, завтра ожидается южный ветер 8-13 м/с с порывами до 20 м/с. При этом в Талнахе и Кайеркане порывы ветра будут гораздо сильнее и достигнут 27 м/с. Температура воздуха сохранится на отметках +3…-2 градуса. Не исключены осадки в виде мокрого снега.Фото Ирины Яринской