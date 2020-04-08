Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43175

8 апреля 2020, 17:10



Более трёх тысяч норильских школьников из малообеспеченных семей получат продуктовые наборы взамен горячих обедов.

Во всех районах Норильска, включая посёлок Снежногорск, проживают 3 355 детей из малообеспеченных семей, чей доход на одного человека не превышает 1,25 величины прожиточного минимума. Также в эту категорию попадают дети, находящиеся в социально опасной среде. На сегодняшний день списки детей уже подготовлены, распечатаны бланки заявлений, в которых родителям предстоит только написать свои фамилию, имя, отчество, поставить подпись и дату получения продуктового набора. Педагоги обзванивают родителей, а администрация школ планирует выдачу продуктов так, чтобы не возникло скопления людей и с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике, рассказала, что выдача продуктов начнется с 14 часов 9 апреля и продолжится в пятницу, 10 апреля, с 9 до 18 часов. При необходимости ответственные за раздачу продуктов задержатся и дольше. Если понадобится, то школы готовы выдавать продуктовые наборы и в субботу. Если родители не могут по каким-то причинам прийти в школу, то им необходимо позвонить своему классному руководителю или директору школы, чтобы была организована доставка набора до квартиры. 10 апреля в 17 часов руководители школ должны будут отчитаться перед управлением общего и дошкольного образования о том, как проходит выдача продуктовых наборов. Продуктовые наборы собраны на краевые средства, а формировал их с учётом пожеланий правительства «ПроСервис Таймыр», который обеспечивает питанием норильских школьников. Набор рассчитан на 12 дней, то есть с 30 марта до 11 апреля, цена 1 125 рублей 36 копеек. Продуктовый набор состоит из двух упаковок макарон, упаковки гречки, банки сгущёнки и банки зелёного горошка, по одной банке консервов сайры тихоокеанской и ветчины, пачки яблочного сока, пакета молока, двух пачек вафель, пачки чая и сахара-рафинада. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:194 Продуктовые наборы будут выдаваться на основании Постановления правительства Красноярского края от 2 апреля 2020 года № 190 «О предоставлении продуктовых наборов взамен горячего питания школьникам, которые имеют соответствующие меры социальной поддержки».Во всех районах Норильска, включая посёлок Снежногорск, проживают 3 355 детей из малообеспеченных семей, чей доход на одного человека не превышает 1,25 величины прожиточного минимума. Также в эту категорию попадают дети, находящиеся в социально опасной среде. На сегодняшний день списки детей уже подготовлены, распечатаны бланки заявлений, в которых родителям предстоит только написать свои фамилию, имя, отчество, поставить подпись и дату получения продуктового набора. Педагоги обзванивают родителей, а администрация школ планирует выдачу продуктов так, чтобы не возникло скопления людей и с соблюдением всех мер санитарной безопасности.Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике, рассказала, что выдача продуктов начнется с 14 часов 9 апреля и продолжится в пятницу, 10 апреля, с 9 до 18 часов. При необходимости ответственные за раздачу продуктов задержатся и дольше. Если понадобится, то школы готовы выдавать продуктовые наборы и в субботу. Если родители не могут по каким-то причинам прийти в школу, то им необходимо позвонить своему классному руководителю или директору школы, чтобы была организована доставка набора до квартиры. 10 апреля в 17 часов руководители школ должны будут отчитаться перед управлением общего и дошкольного образования о том, как проходит выдача продуктовых наборов.Продуктовые наборы собраны на краевые средства, а формировал их с учётом пожеланий правительства «ПроСервис Таймыр», который обеспечивает питанием норильских школьников. Набор рассчитан на 12 дней, то есть с 30 марта до 11 апреля, цена 1 125 рублей 36 копеек.Продуктовый набор состоит из двух упаковок макарон, упаковки гречки, банки сгущёнки и банки зелёного горошка, по одной банке консервов сайры тихоокеанской и ветчины, пачки яблочного сока, пакета молока, двух пачек вафель, пачки чая и сахара-рафинада.Фото Владимира Макушкина