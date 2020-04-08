Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43176

8 апреля 2020, 17:48



В обсерватор по коронавирусу для транзитных туристов из Таиланда превратили лагерь под Бердском. Там временный приют обрели в том числе и норильчане.

Обсерватор для прилетевших транзитом из Таиланда создан на базе детского лагеря «Тимуровец» Бердска Новосибирской области. Эту информацию подтвердила главный врач центральной городской больницы Бердска Алла Дробинская. — Сегодня в «Тимуровце» находится 55 транзитных пассажиров, которых мы наблюдаем. Они прилетели из Таиланда и вскоре улетят к себе домой. Это жители Владивостока, Магадана, Норильска, Южно-Сахалинска, — уточнила главврач. Алла Дробинская рассказала, что всех туристов наблюдают круглосуточно, у них жесткая зона карантина, они никуда не выходят. Анализы на коронавирус у них пока не взяли, так как не вышел положенный срок. Это сделают на 10 день. Всего туристы проведут в обсервации 14 дней. — Анализы берутся на 10 день по распоряжению главного санитарного врача России. Такой срок нужен для верификации диагноза, основные проявления болезни возникают на 6 день. Среди людей, кто находится в «Тимуровце», нет тех, кто контактировал с пациентами с коронавирусной инфекцией. Если же у них будут проявления ОРВИ, их сразу переведут в инфекционную больницу, — сообщает Алла Дробинская.

Просмотров:139 Туристы изолированы от города, никакой угрозы для жителей города нет, сообщает kurer-sreda.ru.Обсерватор для прилетевших транзитом из Таиланда создан на базе детского лагеря «Тимуровец» Бердска Новосибирской области. Эту информацию подтвердила главный врач центральной городской больницы Бердска Алла Дробинская.— Сегодня в «Тимуровце» находится 55 транзитных пассажиров, которых мы наблюдаем. Они прилетели из Таиланда и вскоре улетят к себе домой. Это жители Владивостока, Магадана, Норильска, Южно-Сахалинска, — уточнила главврач.Алла Дробинская рассказала, что всех туристов наблюдают круглосуточно, у них жесткая зона карантина, они никуда не выходят. Анализы на коронавирус у них пока не взяли, так как не вышел положенный срок. Это сделают на 10 день. Всего туристы проведут в обсервации 14 дней.— Анализы берутся на 10 день по распоряжению главного санитарного врача России. Такой срок нужен для верификации диагноза, основные проявления болезни возникают на 6 день. Среди людей, кто находится в «Тимуровце», нет тех, кто контактировал с пациентами с коронавирусной инфекцией. Если же у них будут проявления ОРВИ, их сразу переведут в инфекционную больницу, — сообщает Алла Дробинская.