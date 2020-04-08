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8 апреля 2020, 18:21



Норильскому ветерану Гавриилу Ивановичу Мязину исполнилось 90 лет.

Гавриил Мязин своими проникновенными рассказами о военном детстве умеет достучаться до сердец молодых современников. Не забыть, как 22 июня 1941-го постучал незнакомый всадник в окно родного дома: «Мязин, война!» Из его деревни Малая Минуса Минусинского района Красноярского края ушли на фронт более 400 мужчин, немногие вернулись. А из ровесников, трудившихся в их полеводческой бригаде, теперь остался он один. В Норильск из Абакана в 1972-м его пригласил директор 10-й школы Николай Максимович Гутиков, с которым оканчивали педагогический институт. В Талнахе, в 27-й школе, учил истории и музыке несколько поколений ребят, ушел на пенсию в 77 лет. И продолжает радовать земляков своим энтузиазмом и песнями. У него есть итальянский аккордеон, подаренный сыном Иваном. А первый баян купил вернувшийся с фронта отец, но только в 30 лет самоучка Гавриил Мязин исполнил мечту – поступил в музыкальное училище. Многие годы он, замечательный музыкант и автор своих песен, с большим энтузиазмом принимал участие в городских концертах и фестивалях. Стал и запевалой в огромном сводном детском хоре фестиваля ГТРК «Норильск» «Споем о войне!» Вместе с детьми незабываемо исполнил главную песню праздника – «Этот День Победы». Фото Ирины Даниленко

Просмотров:116 Он разменял свои 18 пятилеток в канун юбилея Великой Победы, которую мальчишкой приближал на трудовом фронте. И отметил личную дату в год 55-летия рудной столицы, которая с 1970-х стала ему родной. У педагога-подвижника и активного общественника огромный авторитет в нашем городе. В день юбилея в его гостеприимную квартиру на улице Рудной прислали более 70 поздравлений. Как святыни он хранит старые фотографии – свидетели подвигов его рода. На фронтах Великой Отечественной войны воевали отец Иван Матвеевич и старший брат-летчик орденоносец Николай Мязин, а зять Иван Степанов за свой подвиг удостоен звания Героя Советского Союза. Вместе с юным Гавриилом ради Победы трудилась и любимая мама Федосья Харитоновна. Он подарил жизнь четверым прекрасным детям, выросли достойными людьми девять внуков, есть и чудесная правнучка.Гавриил Мязин своими проникновенными рассказами о военном детстве умеет достучаться до сердец молодых современников. Не забыть, как 22 июня 1941-го постучал незнакомый всадник в окно родного дома: «Мязин, война!» Из его деревни Малая Минуса Минусинского района Красноярского края ушли на фронт более 400 мужчин, немногие вернулись. А из ровесников, трудившихся в их полеводческой бригаде, теперь остался он один.В Норильск из Абакана в 1972-м его пригласил директор 10-й школы Николай Максимович Гутиков, с которым оканчивали педагогический институт. В Талнахе, в 27-й школе, учил истории и музыке несколько поколений ребят, ушел на пенсию в 77 лет. И продолжает радовать земляков своим энтузиазмом и песнями. У него есть итальянский аккордеон, подаренный сыном Иваном. А первый баян купил вернувшийся с фронта отец, но только в 30 лет самоучка Гавриил Мязин исполнил мечту – поступил в музыкальное училище.Многие годы он, замечательный музыкант и автор своих песен, с большим энтузиазмом принимал участие в городских концертах и фестивалях. Стал и запевалой в огромном сводном детском хоре фестиваля ГТРК «Норильск» «Споем о войне!» Вместе с детьми незабываемо исполнил главную песню праздника – «Этот День Победы».Фото Ирины Даниленко