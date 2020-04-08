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8 апреля 2020, 18:26



Министерство труда РФ разъяснило порядок получения дополнительных выплат, предназначенных семьям, которые имеют право на материнский капитал.

Из информации, опубликованной сегодня на официальном сайте Минтруда, следует, что обратиться за пособием смогут те обладатели права на материнский капитал, чьим детям еще не исполнилось 3 года. Если в семье несколько малышей, то пособие будет выплачено на каждого ребёнка. Новые выплаты в размере 5 тысяч рублей будут выдаваться на протяжении трёх месяцев по заявлению родителей. Обратиться за средствами можно будет дистанционно - в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации или на портале gosuslugi.ru. «Новую выплату смогут получить и те, кто уже воспользовался средствами материнского капитала. Если право на материнский капитал у семьи возникнет в течение этих трёх месяцев, то родители также получат возможность обратиться за выплатами», - сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Средства на дополнительные пособия направят из федерального бюджета. Деньги будут выплачиваться в апреле - июне, при этом обратиться за ними можно будет до 1 октября, но только при условии, что право на выплату возникло до 1 июля. Новое пособие не облагается налогом и не учитывается в качестве дохода при назначении других мер поддержки. Фото Ирины Яринской

Просмотров:127 Напомним, такую меру поддержки семей с детьми предложил Владимир Путин, о чём и заявил в ходе своего обращения к россиянам в связи с пандемией коронавируса.Из информации, опубликованной сегодня на официальном сайте Минтруда, следует, что обратиться за пособием смогут те обладатели права на материнский капитал, чьим детям еще не исполнилось 3 года. Если в семье несколько малышей, то пособие будет выплачено на каждого ребёнка.Новые выплаты в размере 5 тысяч рублей будут выдаваться на протяжении трёх месяцев по заявлению родителей. Обратиться за средствами можно будет дистанционно - в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации или на портале gosuslugi.ru.«Новую выплату смогут получить и те, кто уже воспользовался средствами материнского капитала. Если право на материнский капитал у семьи возникнет в течение этих трёх месяцев, то родители также получат возможность обратиться за выплатами», - сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Средства на дополнительные пособия направят из федерального бюджета. Деньги будут выплачиваться в апреле - июне, при этом обратиться за ними можно будет до 1 октября, но только при условии, что право на выплату возникло до 1 июля.Новое пособие не облагается налогом и не учитывается в качестве дохода при назначении других мер поддержки.Фото Ирины Яринской