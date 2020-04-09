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9 апреля 2020, 12:07



Решения о вылетах из Норильска в Красноярск будет принимать межведомственная комиссия.

Тем не менее, чтобы вернуть домой жителей Норильска, которые не успели прилететь до ухудшения эпидемиологической ситуации, из Красноярска будут выполнены четыре рейса - 10, 17, 24 и 29 апреля. Вылет пассажиров рейсов с других дат будет перенесён на эти дни. Чтобы подать заявку на вылет в этот период из Норильска в Красноярск, необходимо обратиться в ситуационный центр по телефону 43-71-57. Фото Ирины Яринской

Просмотров:434 Регулярные пассажирские перевозки между городами временно отменены. Это позволит сократить число норильчан, вылетающих в краевую столицу, где сохраняется неблагоприятная эпидобстановка.Тем не менее, чтобы вернуть домой жителей Норильска, которые не успели прилететь до ухудшения эпидемиологической ситуации, из Красноярска будут выполнены четыре рейса - 10, 17, 24 и 29 апреля. Вылет пассажиров рейсов с других дат будет перенесён на эти дни. Чтобы подать заявку на вылет в этот период из Норильска в Красноярск, необходимо обратиться в ситуационный центр по телефону 43-71-57.Фото Ирины Яринской