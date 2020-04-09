Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43180

9 апреля 2020, 12:07



Сбербанк запустил бесплатные онлайн-консультации с психологами.

«В условиях изоляции и напряженного информационного поля могут обостриться страхи и паника, с которыми не каждый в силах справиться самостоятельно. Поэтому мы приняли решение добавить психологическую помощь людям, которые сейчас в ней особенно нуждаются», - заявил основатель сервиса DocDoc Дмитрий Петрухин. Услугу можно будет получить, позвонив на бесплатную горячую линию. На ней работают специалисты call-центра, которые консультируют людей по вопросам, не требующим медицинской квалификации. В более серьезных случаях они соединяют позвонившего с психологом. Данный проект DocDoc запустил совместно с платформой акции взаимопомощи #МыВместе. На сайте последней может зарегистрироваться любой психолог, который готов на безвозмездной основе оказать людям поддержку в сложившейся ситуации. Уточняется, что все поступающие заявки перед участием в проекте проходят обязательную проверку. Волонтеры запустили акцию #МыВместе в конце марта. Ее цель — помочь пожилым и маломобильным гражданам справиться с проблемами, возникающими из-за пандемии коронавируса. Через эту платформу можно помочь как материально, так и лично (выгулять собаку, привезти продукты и так далее). Фото из открытых источников

Просмотров:213 С начала апреля любой россиянин может бесплатно проконсультироваться с психологом через мобильное приложение DocDoc, входящее в экосистему Сбербанка.«В условиях изоляции и напряженного информационного поля могут обостриться страхи и паника, с которыми не каждый в силах справиться самостоятельно. Поэтому мы приняли решение добавить психологическую помощь людям, которые сейчас в ней особенно нуждаются», - заявил основатель сервиса DocDoc Дмитрий Петрухин.Услугу можно будет получить, позвонив на бесплатную горячую линию. На ней работают специалисты call-центра, которые консультируют людей по вопросам, не требующим медицинской квалификации. В более серьезных случаях они соединяют позвонившего с психологом.Данный проект DocDoc запустил совместно с платформой акции взаимопомощи #МыВместе. На сайте последней может зарегистрироваться любой психолог, который готов на безвозмездной основе оказать людям поддержку в сложившейся ситуации. Уточняется, что все поступающие заявки перед участием в проекте проходят обязательную проверку.Волонтеры запустили акцию #МыВместе в конце марта. Ее цель — помочь пожилым и маломобильным гражданам справиться с проблемами, возникающими из-за пандемии коронавируса. Через эту платформу можно помочь как материально, так и лично (выгулять собаку, привезти продукты и так далее).Фото из открытых источников