Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43181

9 апреля 2020, 14:07



Больше всего в марте в Красноярском крае подорожали лимоны, сообщает Красноярскстат.

Фото Владимира Макушкина

Просмотров:212 Так, по отношению к февралю текущего года эти цитрусовые выросли в цене на 7,1%, с начала года - на 38,8%. Лук репчатый за месяц подорожал на 15,1%, с начала года - на 25,1%. Изменилась цена и на чеснок: по сравнению с февралём он стал дороже на 2,9%, по сравнению с январём - на 24,2%. Крупа гречневая ядрица за месяц увеличилась в цене на 3,4%, с начала года - на 15,1%. Сахар-песок за месяц подорожал на 13,2%, с начала года - на 10%. А имбирь, отмечают специалисты, не входит в перечень наблюдаемых товаров.Фото Владимира Макушкина