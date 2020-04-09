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9 апреля 2020, 14:14



Внимание! С сегодняшнего дня изменён режим работы светофора на пересечении Ленинского проспекта и улицы Советской.

«Изменения связаны с закрытием участка дороги по улице Комсомольской, - пояснил начальник отдела содержания автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора» Евгений Болгов. - Это сделано для того, чтобы перенаправить поток машин». Фото Ирины Яринской

Просмотров:352 Теперь фаза регулирования по проспекту разделена на две части. То есть происходит регулирование поворота налево - машины на встречном направлении ожидают, пока он закончится. Раньше машины ехали сразу в двух направлениях - по чётной и нечётной стороне.«Изменения связаны с закрытием участка дороги по улице Комсомольской, - пояснил начальник отдела содержания автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора» Евгений Болгов. - Это сделано для того, чтобы перенаправить поток машин».Фото Ирины Яринской