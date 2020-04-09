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9 апреля 2020, 14:22



Норильские школьники проходят онлайн-тестирование по ПДД.

На время самоизоляции ответственные за изучение и пропаганду ПДД педагоги в режиме онлайн проводят занятия по безопасности дорожного движения со школьниками. Такие занятия позволяют напомнить детям о правилах, а когда можно будет выйти на улицу, то строго следовать им при движении по дворам и переходе дорог. Сотрудники Госавтоинспекции и родители отмечают, что в период самоизоляции онлайн-тестирование позволяет детям не забыть навыки безопасной культуры поведения на дороге не выходя из дома. Фото Михаила Назарова

Просмотров:200 На время самоизоляции ответственные за изучение и пропаганду ПДД педагоги в режиме онлайн проводят занятия по безопасности дорожного движения со школьниками. Такие занятия позволяют напомнить детям о правилах, а когда можно будет выйти на улицу, то строго следовать им при движении по дворам и переходе дорог.Сотрудники Госавтоинспекции и родители отмечают, что в период самоизоляции онлайн-тестирование позволяет детям не забыть навыки безопасной культуры поведения на дороге не выходя из дома.Фото Михаила Назарова