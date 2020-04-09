Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/43183
9 апреля 2020, 14:22

Норильские школьники проходят онлайн-тестирование по ПДД.


На время самоизоляции ответственные за изучение и пропаганду ПДД педагоги в режиме онлайн проводят занятия по безопасности дорожного движения со школьниками. Такие занятия позволяют напомнить детям о правилах, а когда можно будет выйти на улицу, то строго следовать им при движении по дворам и переходе дорог.
Сотрудники Госавтоинспекции и родители отмечают, что в период самоизоляции онлайн-тестирование позволяет детям не забыть навыки безопасной культуры поведения на дороге не выходя из дома.
Фото Михаила Назарова

Просмотров:200
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 9 апреля 2020 
16:33   В школах Большого Норильска началась выдача продуктовых наборов для учеников-льготников. 16:20   Благотворительный «Сундук» возобновляет свою работу, но его сотрудники просят горожан без необходимости не нарушать режим самоизоляции.
16:18   В свет вышел первый букварь и рабочие тетради по энецкому языку. 14:37   Все здоровы. Случаи коронавируса, выявленные тест-системами у пяти норильчан, не подтвердились.
14:31   Ежедневно во всех районах Норильска работает до 50 единиц снегоуборочной техники. 14:22   Норильские школьники проходят онлайн-тестирование по ПДД.
14:14   Внимание! С сегодняшнего дня изменён режим работы светофора на пересечении Ленинского проспекта и улицы Советской. 14:07   Больше всего в марте в Красноярском крае подорожали лимоны, сообщает Красноярскстат.
12:07   Сбербанк запустил бесплатные онлайн-консультации с психологами. 12:07   Решения о вылетах из Норильска в Красноярск будет принимать межведомственная комиссия.

 8 апреля 2020 
18:26   Министерство труда РФ разъяснило порядок получения дополнительных выплат, предназначенных семьям, которые имеют право на материнский капитал. 18:21   Норильскому ветерану Гавриилу Ивановичу Мязину исполнилось 90 лет.
17:48   В обсерватор по коронавирусу для транзитных туристов из Таиланда превратили лагерь под Бердском. Там временный приют обрели в том числе и норильчане. 17:10   Более трёх тысяч норильских школьников из малообеспеченных семей получат продуктовые наборы взамен горячих обедов.
17:06   Весна весной, а шторм по расписанию. В Норильске ожидается усиление ветра. 16:48   Крепитесь, люди, скоро лето. Спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в России в июне.
16:34   Власти Красноярска отменили все мероприятия в мае и июне за исключением парада 9 Мая. 16:27   Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних напоминают, что родители несут ответственность за самоизоляцию своих детей.
16:16   Управляющие компании привлекают подрядчиков для дезинфекции контактных поверхностей жилых подъездов. 16:10   Юные изобретатели - участники конкурса IMAKE предложили свои идеи борьбы с коронавирусом.
15:35   В Норильске заработал ветеринарный участок на улице Хантайской, 33. 15:25   Оперативная информация по коронавирусу в регионе и в Норильске на сегодня.
14:49   Руководителей учреждений, экономистов и юристов приглашают принять участие в видеоконференции «Подготовка к внешним проверкам расходования бюджетных средств. Практические рекомендации экспертов». 14:40   На выездах из города полицейские проверяют соблюдение режима самоизоляции.
14:40   Вчера на автодороге Норильск-Кайеркан произошло ДТП с пострадавшим. 14:11   Норильские полицейские накрыли ещё один подпольный игорный клуб.
13:34   Экзаменационные материалы ЕГЭ 2020 года пересматриваться не будут. 13:30   Две молодые норильчанки хотели продать крупную партию «синтетики».
12:18   В Новосибирске создано производство экспресс-теста на коронавирус. 11:36   Норильск приглашает на работу специалистов сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта.
10:21   В крае увеличилось производство средств индивидуальной защиты. 10:15   "Почта России" доставит апрельские пенсии жителям Красноярского края досрочно.

 7 апреля 2020 
18:32   Кто может сегодня пройти медосмотр? Минздрав края определил временный порядок проведения медицинского освидетельствования в период пандемии. 18:18   Норильчане стали активными участниками общероссийской акции #Мывместе #Мырядом. А объединил их благотворительный фонд «Территория добра».
17:02   В Норильске запущен единый интернет-ресурс с онлайн-магазинами. 16:45   Работодателям Норильска следует передать в УПРиУ Администрации Норильска списки привлеченных к работе лиц.
16:41   Моряки-североморцы попали в Книгу рекордов Вооруженных сил России. 16:30   Пенсионный фонд продлевает выплаты гражданам в соответствии с поручением президента.
16:21   Освидетельствование граждан специалистами бюро медико-социальной экспертизы в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой проводится в заочной форме. 16:10   Все прибывающие в Дудинский порт суда обрабатываются от возможного распространения коронавируса теперь исключительно бесконтактным способом.
15:17   Во всех детских садах Норильска сегодня работают дежурные группы. 15:15   Летняя отпускная кампания и учителей, и школьников под вопросом.
15:14   С понедельника все школьники края официально перешли на дистанционное обучение. О том, как организован учебный процесс, рассказал начальник управления общего и дошкольного образования Андрей Колин. 15:11   В Норильске поймали молодого парня, который изрядно подвыпив, решил прокатиться по городу.
14:20   Правительство РФ утвердило меры поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от распространения коронавируса. 14:17   Стражи порядка разъясняют алгоритм действий в режиме самоизоляции.
13:22   Вместо справки - уникальный номер. К запуску готовится электронная система аккредитации работающих предприятий и их сотрудников. 13:04   Члены Общественного совета при норильском ОМВД поддержали всероссийскую благотворительную акцию «Мы вместе».
12:24   Тренировка с баяном и шваброй, бег по лестнице и кошка вместо гантелей. Итоги конкурса "Мы в домике" подвели в Министерстве спорта Красноярского края. 11:55   В северо-восточной части Баренцева моря завершилась операция по спасению изо льда танкера «Варзуга».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх