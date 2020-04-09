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9 апреля 2020, 14:31



Ежедневно во всех районах Норильска работает до 50 единиц снегоуборочной техники.

По его мнению, на проезжей части норильских улиц снега сегодня практически не осталось. «Погода последние дни стоит тёплая, много снега растаяло, и в то же время большое количество снега с дорог вывезли подрядные организации. Работа осложняется тем, что водянистая снежная масса плохо захватывается лопостями снегоуборочной машины», - рассказал он. Вывозится весь снег с дорог на снегоотвал, который расположен в районе горсвалки. Также продолжается борьба с гололёдом. «Участки, где он образуется, обрабатываем специальной смесью. При этом чистые от снега и льда дороги, в первую очередь тротуары, пытаемся очистить от граншлака, чтобы он не мешал пешеходам», - отметил Болгов. Одна из проблем, с которой норильчане сталкиваются ежегодно, огромные лужи и потоки воды вдоль обочины. «Неужели ничего нельзя поделать?» - поинтересовались журналисты. Евгений Викторович пояснил, что излишки воды образуются из-за отсутствия на дорогах водостока. «Дорожные организации пытаются сделать так, чтобы луж не было, очищать обочины, но не всегда это удаётся, - сказал специалист. - В частности, там, где мы делаем искусственные неровности, стараемся посередине разделительного газона также поднимать высоту проезжей части, чтобы там не собиралась вода». Фото Ирины Яринской

Просмотров:238 Об успехах и проблемах снегоуборки журналистам рассказал начальник отдела содержания автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора» Евгений Болгов.По его мнению, на проезжей части норильских улиц снега сегодня практически не осталось. «Погода последние дни стоит тёплая, много снега растаяло, и в то же время большое количество снега с дорог вывезли подрядные организации. Работа осложняется тем, что водянистая снежная масса плохо захватывается лопостями снегоуборочной машины», - рассказал он. Вывозится весь снег с дорог на снегоотвал, который расположен в районе горсвалки.Также продолжается борьба с гололёдом. «Участки, где он образуется, обрабатываем специальной смесью. При этом чистые от снега и льда дороги, в первую очередь тротуары, пытаемся очистить от граншлака, чтобы он не мешал пешеходам», - отметил Болгов.Одна из проблем, с которой норильчане сталкиваются ежегодно, огромные лужи и потоки воды вдоль обочины. «Неужели ничего нельзя поделать?» - поинтересовались журналисты. Евгений Викторович пояснил, что излишки воды образуются из-за отсутствия на дорогах водостока.«Дорожные организации пытаются сделать так, чтобы луж не было, очищать обочины, но не всегда это удаётся, - сказал специалист. - В частности, там, где мы делаем искусственные неровности, стараемся посередине разделительного газона также поднимать высоту проезжей части, чтобы там не собиралась вода».Фото Ирины Яринской