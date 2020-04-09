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9 апреля 2020, 14:37



Все здоровы. Случаи коронавируса, выявленные тест-системами у пяти норильчан, не подтвердились.

«Ранее тест-системы дали положительный результат у пяти жителей города. После этого потенциально больных изолировали в городской больнице № 2, а сами тесты были отправлены в Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае, где из пяти случаев подтвердился только один. Однако после проверки в Новосибирской лаборатории «Вектор» и этот случай не был подтверждён», - сообщила пресс-служба норильской администрации. Отметим, в Норильске инфицированных коронавирусом выявляют двумя способами - тест-системами и анализами мазка. Жителям города рекомендуется при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома и вызвать на дом врача либо скорую помощь, соблюдать принципы самоизоляции.

Просмотров:590 В Норильске не зафиксировано подтверждённых случаев заражения коронавирусом, заявили сегодня в администрации города.«Ранее тест-системы дали положительный результат у пяти жителей города. После этого потенциально больных изолировали в городской больнице № 2, а сами тесты были отправлены в Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае, где из пяти случаев подтвердился только один. Однако после проверки в Новосибирской лаборатории «Вектор» и этот случай не был подтверждён», - сообщила пресс-служба норильской администрации.Отметим, в Норильске инфицированных коронавирусом выявляют двумя способами - тест-системами и анализами мазка.Жителям города рекомендуется при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома и вызвать на дом врача либо скорую помощь, соблюдать принципы самоизоляции.