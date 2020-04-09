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9 апреля 2020, 16:18



В свет вышел первый букварь и рабочие тетради по энецкому языку.

Как рассказала генеральный директор издательства «Алмаз-Граф» Марина Рачинская в беседе с корреспондентом портала Arctic.ru, букварь состоит из трёх методических частей: добукварная часть - устный период обучения грамоте, букварная часть - знакомство с буквами и чтение, послебукварная часть - короткие тексты для связного непрерывного чтения. Материал выстроен в соответствии с требованиями к учебному пособию для первоклашек. При его создании использовалиcь энецкие загадки, в оформлении - различные схемы, стрелки и цветные выделения в тексте. В текстах пособия звучат темы взаимопомощи взрослым и малышам, описываются традиционные занятия энцев, распорядок учебного дня, рассказы о здоровом образе жизни. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:194 Первые 200 комплектов учебных материалов поступят в школы Таймыра уже к 1 сентября 2020 года. Таймырские энцы - одни из самых малочисленных народов Севера. Согласно переписи населения 2010 года их насчитывалось всего 227 человек. По оценкам этнографов, народность стоит почти на грани исчезновения, ассимиляции с другими национальностями. Поэтому вопрос сохранения культуры и языка стоит в данном случае очень остро.Как рассказала генеральный директор издательства «Алмаз-Граф» Марина Рачинская в беседе с корреспондентом портала Arctic.ru, букварь состоит из трёх методических частей: добукварная часть - устный период обучения грамоте, букварная часть - знакомство с буквами и чтение, послебукварная часть - короткие тексты для связного непрерывного чтения.Материал выстроен в соответствии с требованиями к учебному пособию для первоклашек. При его создании использовалиcь энецкие загадки, в оформлении - различные схемы, стрелки и цветные выделения в тексте. В текстах пособия звучат темы взаимопомощи взрослым и малышам, описываются традиционные занятия энцев, распорядок учебного дня, рассказы о здоровом образе жизни.Фото Дениса Кожевникова