Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43187

9 апреля 2020, 16:20



Благотворительный «Сундук» возобновляет свою работу, но его сотрудники просят горожан без необходимости не нарушать режим самоизоляции.

Сотрудники благотворительного проекта просят людей пожилого возраста и с инвалидностью ограничить свои визиты в «Сундук». Жители города, находящиеся на самоизоляции, могут оформить доставку вещей на дом. Волонтёры приедут на дом. В «Сундуке» норильчане могут приобрести для себя нужные вещи: одежду, книги, предметы быта, посуду и многое другое. Можно выбрать одну или несколько вещей в группах ватсап или ВКонтакте и внести благотворительное пожертвование от 500 рублей. Заказ необходимо прислать на номер ватсап. Каждую пятницу с 19 до 20 часов волонтёры благотворительного магазина доставляют выбранные вещи к подъезду вашего дома. Рассчитаться за покупку можно только картой. Благотворительное пожертвование попадает сразу на счёт благотворительного фонда «69 параллель» и идёт на добрые дела. Посмотреть ассортимент в благотворительном фримаркете можно в группе ватсап https://wa.me/+79050916699 или в группе «Сундук» в ВКонтакте https://vk.com/sunduk.norilsk. Задать уточняющие вопросы и проконсультироваться по наличию тех или иных вещей можно по телефону: 89050916699. Прислать свой заказ - в ватсап на номер «Сундука» https://wa.me/+79050916699. Отчеты об указанной помощи можно найти на сайте bf69.ru

Просмотров:271 До 30 апреля «Сундук» в Норильске будет работать с 14 до 19 часов. Горожане могут помочь нуждающимся норильчанам продуктами, бытовой химией, антисептиками. Однако, всё же без лишней необходимости не стоит выходить из дома. Принести вещи можно будет позже. А те, кто находится в трудной жизненной ситуации могут обратиться сюда за продуктовой помощью.Сотрудники благотворительного проекта просят людей пожилого возраста и с инвалидностью ограничить свои визиты в «Сундук».Жители города, находящиеся на самоизоляции, могут оформить доставку вещей на дом. Волонтёры приедут на дом.В «Сундуке» норильчане могут приобрести для себя нужные вещи: одежду, книги, предметы быта, посуду и многое другое. Можно выбрать одну или несколько вещей в группах ватсап или ВКонтакте и внести благотворительное пожертвование от 500 рублей. Заказ необходимо прислать на номер ватсап.Каждую пятницу с 19 до 20 часов волонтёры благотворительного магазина доставляют выбранные вещи к подъезду вашего дома. Рассчитаться за покупку можно только картой. Благотворительное пожертвование попадает сразу на счёт благотворительного фонда «69 параллель» и идёт на добрые дела.Посмотреть ассортимент в благотворительном фримаркете можно в группе ватсап https://wa.me/+79050916699 или в группе «Сундук» в ВКонтакте https://vk.com/sunduk.norilsk.Задать уточняющие вопросы и проконсультироваться по наличию тех или иных вещей можно по телефону: 89050916699. Прислать свой заказ - в ватсап на номер «Сундука» https://wa.me/+79050916699.Отчеты об указанной помощи можно найти на сайте bf69.ru