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9 апреля 2020, 16:33



В школах Большого Норильска началась выдача продуктовых наборов для учеников-льготников.

«Сегодня с утра мы получили продуктовые наборы, распределили их по учащимся, – рассказал Сергей Ломов. - Родители приходят, расписываются в заявлении, получают продукты, при желании могут проверить комплектование набора. Выдача будет идти в течение трёх дней, с четверга по субботу включительно. В нашей школе их получат родители 59 детей. Просьб доставить продукты на дом от наших родителей не поступало. На мой взгляд, такая мера поддержки для семей с невысоким уровнем дохода своевременна и лишней не будет». У Елены Виноградовой три школьника, все находятся на дистанционном обучении. Она говорит, что помощь очень кстати. «На самоизоляции непросто, но справляемся, – делится Елена. – Детям на дистанционном обучении нелегко. Затянувшиеся каникулы расслабляют и расхолаживают. В школу пришёл и хочешь не хочешь, а учишься, а дома требуются дополнительные усилия воли. Больше ответственности легло и на плечи родителей. Детей постоянно приходится контролировать». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:226 Директор школы № 1 Сергей Ломов рассказал журналистам, как организовали процесс выдачи продуктовых наборов во вверенном ему учебном заведении. Ответственные по питанию созвонились с каждым из родителей и назначили время так, чтобы интервал между посетителями составлял пять-десять минут, люди могли спокойно разойтись и не создавать очереди на первом этаже. После этого составили примерный график, распечатали заявления для родителей и ведомость выдачи наборов.«Сегодня с утра мы получили продуктовые наборы, распределили их по учащимся, – рассказал Сергей Ломов. - Родители приходят, расписываются в заявлении, получают продукты, при желании могут проверить комплектование набора. Выдача будет идти в течение трёх дней, с четверга по субботу включительно. В нашей школе их получат родители 59 детей. Просьб доставить продукты на дом от наших родителей не поступало. На мой взгляд, такая мера поддержки для семей с невысоким уровнем дохода своевременна и лишней не будет».У Елены Виноградовой три школьника, все находятся на дистанционном обучении. Она говорит, что помощь очень кстати.«На самоизоляции непросто, но справляемся, – делится Елена. – Детям на дистанционном обучении нелегко. Затянувшиеся каникулы расслабляют и расхолаживают. В школу пришёл и хочешь не хочешь, а учишься, а дома требуются дополнительные усилия воли. Больше ответственности легло и на плечи родителей. Детей постоянно приходится контролировать».Фото Владимира Макушкина