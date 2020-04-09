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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:33 В школах Большого Норильска началась выдача продуктовых наборов для учеников-льготников.
16:20 Благотворительный «Сундук» возобновляет свою работу, но его сотрудники просят горожан без необходимости не нарушать режим самоизоляции.
16:18 В свет вышел первый букварь и рабочие тетради по энецкому языку.
14:37 Все здоровы. Случаи коронавируса, выявленные тест-системами у пяти норильчан, не подтвердились.
14:31 Ежедневно во всех районах Норильска работает до 50 единиц снегоуборочной техники.
14:22 Норильские школьники проходят онлайн-тестирование по ПДД.
14:14 Внимание! С сегодняшнего дня изменён режим работы светофора на пересечении Ленинского проспекта и улицы Советской.
14:07 Больше всего в марте в Красноярском крае подорожали лимоны, сообщает Красноярскстат.
12:07 Сбербанк запустил бесплатные онлайн-консультации с психологами.
12:07 Решения о вылетах из Норильска в Красноярск будет принимать межведомственная комиссия.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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