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10 апреля 2020, 11:41



Всем норильчанам, возвращающимся домой из других городов РФ, необходимо самоизолироваться на две недели.

Ранее в постановлениях правительства Красноярского края в списке значились только Москва и Санкт-Петербург. Фото из открытых источников

Просмотров:200 Все граждане, прибывающие в аэропорт Норильска из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска и других городов РФ, должны самоизолироваться минимум на 14 дней со дня прибытия. Об этом гласит указ губернатора Красноярского края от 09.04.2020 номер 83-уг. Также прибывающие должны сообщать свои данные и информацию о прибытии на номер горячей линии 8-800-100-56-53.Ранее в постановлениях правительства Красноярского края в списке значились только Москва и Санкт-Петербург.Фото из открытых источников